Romatizmaya çörek otu

Kan şekerini dengeleyen çörek otu, kolon kanseri riskini azaltır. Prostat, meme ve rahim kanserini önler. Romatizma ağrısını iyileştirir. Dişleri güçlendirir. Kan şekerini dengeleyen çörek otu, kolon kanseri riskini azaltır. Prostat, meme ve rahim kanserini önler. Romatizma ağrısını iyileştirir. Dişleri güçlendirir.
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