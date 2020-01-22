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Kan şekerini dengeleyen , kolon i riskini azaltır. Prostat, meme ve rahim kanserini önler. ağrısını iyileştirir. Dişleri güçlendirir.

Romatizmaya çörek otu
Kan şekerini dengeleyen çörek otu, kolon i riskini azaltır. Prostat, meme ve rahim kanserini önler. Romatizma ağrısını iyileştirir. Dişleri güçlendirir.

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