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nın umudu ! İşte ları kesen bitkiler...

Soğuyan havalar, larını tetikliyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , kolajen desteğinin romatizma ağrılarını kestiğini belirtiyor. "Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Kelle ve paça çorbaları bol bol tüketilmeli" diyor. Şu bitkilerin romatizma ağrısını kestiğini belirtiyor...

Romatizmanın umudu kemik suyu

Soğuyan havalar, larını tetikliyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , kolajen desteğinin romatizma ağrılarını kestiğini belirtiyor. "Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Kelle ve paça çorbaları bol bol tüketilmeli" diyor. Şu bitkilerin romatizma ağrısını kestiğini belirtiyor:

DOĞAL AĞRI KESİCİLER
ISIRGAN: Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır. Güvenli bir bitkidir.

PAPATYA: Yangı giderici ve sakinleştiricidir.

ZERDEÇAL: Kuvvetli yangı giderici özelliği yanında, karaciğer üzerinde kuvvetlendirici ve kan yağlarını düşürücü etkisi vardır.

MEYAN KÖKÜ: Yangı gidericidir.

ZENCEFİL: Kuvvetli yangı gidericidir. Mide bulantısını keser.

KUŞBURNU: Ağrıyı azaltır ve yüksek miktarda C vitamini içerir.

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