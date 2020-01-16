İşte renklerine göre gıdaların faydaları

Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaların faydalarına değiniyor. "Muz, armut, karnabahar, sarımsak, soğan kalp hastalıklarından korur. Patlıcan, böğürtlen ve incir, prostat kanserinden korur" diyor. Portakal, havuç, üzüm, balkabağı, kayısı, sarı elma ve mısırın gözleri koruduğunu belirtiyor. "Turp ve domates gibi kırmızı gıdalar da Alzheimer riskini azaltır" bilgisini veriyor.