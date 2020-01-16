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İşte renklerine göre gıdaların faydaları

Prof. Dr. , renklerine göre gıdaların faydalarına değiniyor. ", armut, karnabahar, sarımsak, soğan kalp hastalıklarından korur. , böğürtlen ve incir, prostat inden korur" diyor.

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Prof. Dr. , renklerine göre gıdaların faydalarına değiniyor. ", armut, karnabahar, sarımsak, soğan kalp hastalıklarından korur. , böğürtlen ve incir, prostat inden korur" diyor. Portakal, havuç, üzüm, balkabağı, kayısı, sarı elma ve mısırın gözleri koruduğunu belirtiyor. "Turp ve domates gibi kırmızı gıdalar da Alzheimer riskini azaltır" bilgisini veriyor.

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