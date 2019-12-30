Öksürüğe ayva yeter

Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, yaşam kalitesini düşürür. Doğal yöntemler, bu sağlık sorunuyla mücadele eder. Zencefil, kuşburnu, incir ve ayva şiddetli öksürüğü hafifletir. Nefesi açar. Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, yaşam kalitesini düşürür. Doğal yöntemler, bu sağlık sorunuyla mücadele eder. Zencefil, kuşburnu, incir ve ayva şiddetli öksürüğü hafifletir. Nefesi açar.
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