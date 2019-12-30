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Öksürüğe yeter

Nezle ve gribe eşlik eden , yaşam kalitesini düşürür. Doğal yöntemler, bu sağlık sorunuyla mücadele eder. Zencefil, kuşburnu, incir ve şiddetli öksürüğü hafifletir. Nefesi açar.

Öksürüğe ayva yeter
Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, yaşam kalitesini düşürür. Doğal yöntemler, bu sağlık sorunuyla mücadele eder. Zencefil, kuşburnu, incir ve ayva şiddetli öksürüğü hafifletir. Nefesi açar.

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