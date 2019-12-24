Çemenle saçlar güçlensin

Saç dökülmesiyle mücadele eden doğal yöntemler şöyle sıralanıyor:

Çemen otu: Saçların dökülmesini durdurur. Bunun için çemen otunu bir bardak suda bekletin. Elde ettiğiniz macunu saçınıza sürün. 40 dakika bekletip durulayın.

Soğan suyu: Yüksek oranda kükürt içerir. Saç dökülmesini engeller. Soğan suyunu saç derinize uygulayın, 30 dakika bekletin. Ardından yıkayın. Haftada üç kez tekrarlayın.