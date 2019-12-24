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Çemenle saçlar güçlensin

yle mücadele eden doğal yöntemler şöyle sıralanıyor: : Saçların dökülmesini durdurur. Bunun için çemen otunu bir bardak suda bekletin. Elde ettiğiniz macunu saçınıza sürün. 40 dakika bekletip durulayın.

Çemenle saçlar güçlensin

Saç dökülmesiyle mücadele eden doğal yöntemler şöyle sıralanıyor:

Çemen otu: Saçların dökülmesini durdurur. Bunun için nu bir bardak suda bekletin. Elde ettiğiniz macunu saçınıza sürün. 40 dakika bekletip durulayın.

Soğan suyu: Yüksek oranda kükürt içerir. ni engeller. suyunu saç derinize uygulayın, 30 dakika bekletin. Ardından yıkayın. Haftada üç kez tekrarlayın.

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