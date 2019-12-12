Menopoz sizden korksun

Kadınların korkulu rüyası menopoz, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açıyor. Ülkemizde kadınlar ortalama 50'li yaşlardan sonra menopoza giriyor. Medikal Medyum Anthony William, menopozla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor... Menopoz dendiğinde akıllara daha çok kilo alımı, depresyon, sinirlilik, ateş basması gibi şikayetler geliyor. Ancak araştırmalar, 1950'li yıllarda kadınların menopozda günümüzdeki şikayetleri yaşamadığını gösteriyor. Doktorlar, tüm bu şikayetlerin 'hormonlardan' kaynaklandığını söylüyor. Ancak Anthony William, menopoz konusunda başka bir bakış açısı getiriyor. Hazır gıdalardaki toksinler, vücudun tüm çalışma düzenini bozuyor. Bu durum, hormonların dengeli çalışmamasına yol açıyor.

ISPANAĞI ÇOK SEVİN

Menopoz dönemini sağlıklı atlatmak için öncelikle beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gerekiyor. Yaban mersini, susam, kuşkonmaz, elma, ıspanak ve ısırgan otu, hormonları düzenliyor.

KEMİKLER RİSK ALTINDA

Menopozda değişen hormonlar, vücudun çalışmasını bozuyor. Kadınlar menopozda kilo almaya başlıyor. Göbek çevresindeki yağlanma kalp hastalıkları riskini artırıyor. Düzenli doktor kontrolü, menopozun neden olduğu rahatsızlıklardan koruyor.

YARIN: BÖBREK SAĞLIĞI

ANTONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL