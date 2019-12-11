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Çağın vebası olarak adlandırılan , yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. , bu hastalıkla ilgili merak edilenleri açıklıyor. Obezitenin gelişmesinde genetik faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.

Prostat göbekte başlar

Çağın vebası olarak adlandırılan , yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. , bu hastalıkla ilgili merak edilenleri açıklıyor. Obezitenin gelişmesinde genetik faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. "Obezitenin kansere yol açtığı da biliniyor. Obezite kadınlarda meme ve rahim kanserlerine, erkeklerde ise kanserine neden olur. Kilo vermek riski azaltır" diyor.

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