Prostat göbekte başlar

Çağın vebası olarak adlandırılan obezite, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Deveci, bu hastalıkla ilgili merak edilenleri açıklıyor. Obezitenin gelişmesinde genetik faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. "Obezitenin kansere yol açtığı da biliniyor. Obezite kadınlarda meme ve rahim kanserlerine, erkeklerde ise prostat kanserine neden olur. Kilo vermek riski azaltır" diyor.