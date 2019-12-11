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Omega- 3 deposu , beyin sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. tan korur. Kanser riskini azaltır. Zayıflatır. Kemik ve leri güçlendirir. Cildi besler ve yaşlanmayı geciktirir.

Cevizle dişler güçlü
Omega- 3 deposu , beyin sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. tan korur. Kanser riskini azaltır. Zayıflatır. Kemik ve leri güçlendirir. Cildi besler ve yaşlanmayı geciktirir.

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