Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, havaların soğumasıyla birlikte kalp hastalıklarının daha sık görüldüğünü söylüyor. "Kış aylarında kalp krizi riski yaz aylarına göre 2- 3 kata kadar yükselmektedir. Kalp hastalığı olmayan bireylerde soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskının meydana gelmesi önemli bir belirtidir" uyarısında bulunuyor. Kış aylarında kalbi korumak için kalın giysiler giyilmesini, mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesini tavsiye ediyor.
- Sağlık
- 09.12.2019
- Gazete
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