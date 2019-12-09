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ı sevmez! Kış aylarında kalbi korumak için ne yapmak gerekir?

 Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarının daha sık görüldüğünü söylüyor. " aylarında kalp krizi riski yaz aylarına göre 2- 3 kata kadar yükselmektedir. Kalp hastalığı olmayan bireylerde soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskının meydana gelmesi önemli bir belirtidir" uyarısında bulunuyor. Kış aylarında kalbi korumak için kalın giysiler giyilmesini, mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesini tavsiye ediyor.

Kalp kışı sevmez
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarının daha sık görüldüğünü söylüyor. " aylarında kalp krizi riski yaz aylarına göre 2- 3 kata kadar yükselmektedir. Kalp hastalığı olmayan bireylerde soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskının meydana gelmesi önemli bir belirtidir" uyarısında bulunuyor. Kış aylarında kalbi korumak için kalın giysiler giyilmesini, mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesini tavsiye ediyor.

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