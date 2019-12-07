Anneliğin doğal reçetesi! İşte doğurganlığı artıran mucizevi besinler...

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre doğal yolla anne baba olabilme oranları giderek düşüyor. Sebep olarak beslenme ve yaşam biçiminin 'doğallıktan' uzaklaştırılması gösteriliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım; ceviz, fındık, yer fıstığı, badem, kabak çekirdeği, avokado, patates, domates, kuşkonmaz, ıspanak ve elmanın doğurganlığı artırdığını vurguluyor.

ÇAKŞIR OTU MUCIZESİ

"Doğu ve Güneydoğu illerimizde yaygın kullanılan çakşır otunun sperm hareketliliği üzerinde de etkili olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar var" diyor. Trans yağlardan kaçınmak gerektiğini söyleyen Op. Dr. Kırım, özellikle kadınların plastik kaplarda uzun süre beklemiş suları içmemelerini tavsiye ediyor.