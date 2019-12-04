Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, mutfaktaki mucize bitki çörek otunun faydalarını açıklıyor. Karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önleyen çörek otu, kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Mikropları yok eden çörek otu, kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı da koruma sağlıyor.
- Sağlık
- 04.12.2019
- Gazete
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