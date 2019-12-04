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Her derde deva u! İşte faydaları...

Fitoterapi Uzmanı Dr. , mutfaktaki mucize bitki unun faydalarını açıklıyor. Karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önleyen çörek otu, kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Mikropları yok eden çörek otu, kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı da koruma sağlıyor.

Her derde deva çörek otu
Fitoterapi Uzmanı Dr. , mutfaktaki mucize bitki çörek otunun faydalarını açıklıyor. Karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önleyen u, kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Mikropları yok eden çörek otu, kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı da koruma sağlıyor.

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