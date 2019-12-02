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İşte güçlü lerin sırrı

Doğru beslenmek sağlığında da önemli rol oynuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. , ", , ıspanak, kırmızıbiber, muz ve portakal gibi besinler, kemikleri korur" diyor.

Güçlü kemiklerin doğal reçetesi
Doğru beslenmek sağlığında da önemli rol oynuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. , ", , ıspanak, kırmızıbiber, muz ve portakal gibi besinler, kemikleri korur" diyor. Günde iki fincandan fazla kahve tüketmenin kemik erimesi riskini artırdığını belirtiyor.

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