Doğru beslenmek kemik sağlığında da önemli rol oynuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, "Süt, enginar, ıspanak, kırmızıbiber, muz ve portakal gibi besinler, kemikleri korur" diyor. Günde iki fincandan fazla kahve tüketmenin kemik erimesi riskini artırdığını belirtiyor.
- Sağlık
- 02.12.2019
- Gazete
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