Vertigonun doktoru yumurta

Aşırı baş dönmesi, mide bulantısı, çarpıntı ve terleme... Tüm bunlar vertigo hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Abdülkadir Göksel, bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. İlaç tedavisinin yanında sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. Vertigodan korunmak için kahvaltıda yumurta yenmesini öneriyor. "Bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Bol su için" diyor.