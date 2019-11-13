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nun doktoru yumurta

Aşırı baş dönmesi, mide bulantısı, çarpıntı ve terleme... Tüm bunlar hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. , bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. İlaç tedavisinin yanında sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor.

Vertigonun doktoru yumurta

Aşırı baş dönmesi, mide bulantısı, çarpıntı ve terleme... Tüm bunlar hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. , bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. İlaç tedavisinin yanında sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. Vertigodan korunmak için kahvaltıda yumurta yenmesini öneriyor. "Bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Bol su için" diyor.

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