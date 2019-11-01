Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Hem kendi hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Peki kanserden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, hem kanserden korunmanın hem de sağlıklı yaşamanın şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor. Kanserden korunmanın en önemli yolunun 'doğru beslenmek' olduğunu söylüyor. Sadece doğru beslenerek tüm kanser türlerini yüzde 40 oranında engellemenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Kanserle savaşacak önerilerini sıralıyor:

FINDIK YİYİN: Kuruyemişler, bağışıklığı güçlendirir. Bu sayede kanserle mücadelede etkin rol oynar. İçerdiği polifenoller sayesinde kanserin beslenmesini engeller. Ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı ve Brezilya fıstığı kanserle mücadele eder. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'ne göre her gün bir avuç fındık yemek üçüncü evre kolon kanserinde bile tümörlü hücreleri öldürür.

DOMATESİ SEVİN: Domates, güçlü bir kanser savaşçısıdır. İçerisinde bulunan yüksek seviyedeki likopen, DNA hasarlarını giderir. Bu sayede kanser riskini azaltır. Araştırmalar, haftada iki kez 2-3 bardak domates tüketen erkeklerde yüzde 30 oranında prostat kanseri riskinin azaldığını gösterir.

MOR SEBZELERİ SEVİN: Mor lahana, mor patates, böğürtlen, mürdüm eriği gibi mor renkli besinler, kanserli hücreleri yok eder. Kanserin yayılmasını engeller.

YEŞİL ÇAY: İngiltere'deki araştırmaya göre yeşil çay, meme kanserine karşı koruma sağlar.

BALIKLA BARIŞIN: İçerdiği Omega-3 ile balık ve kabuklu deniz ürünleri, DNA'yı korur.

ET YİYİN AMA: Yüksek ısıda hazırlanan etler, kanser riskini artırır. Etin besin değerini artırmak için zeytinyağı, zerdeçal, soya ile marine edilmelidir.

SİGARAYI BIRAKIN: Kötü hava soluyan sigara tiryakilerinde daha fazla kanser gelişir.

YARIN: SOYA HAKKINDA

DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA - 1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL