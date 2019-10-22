Bugünkü
Takvim

Ayran için anne olun! İşte başarı şansını artıracak yöntemler...

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayanlar, yöntemiyle anne baba oluyor. , Doğum ve Tüp . Dr. , tüp bebek tedavisinde başarı şansını artıracak yöntemlere değiniyor.

Ayran için anne olun

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayanlar, yöntemiyle anne baba oluyor. , Doğum ve Tüp . Dr. , tüp bebek tedavisinde başarı şansını artıracak yöntemlere değiniyor. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ulaş, "Akdeniz tipi beslenmek yumurta ve sperm kalitesini artırır. Günde 2 porsiyon süt, yoğurt ve ayran tüketilmelidir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriAyran için anne olun! İşte başarı şansını artıracak yöntemler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri