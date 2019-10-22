Ayran için anne olun! İşte başarı şansını artıracak yöntemler...

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayanlar, tüp bebek yöntemiyle anne baba oluyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Deniz Ulaş, tüp bebek tedavisinde başarı şansını artıracak yöntemlere değiniyor. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ulaş, "Akdeniz tipi beslenmek yumurta ve sperm kalitesini artırır. Günde 2 porsiyon süt, yoğurt ve ayran tüketilmelidir" diyor.