Hamburger göbek yapar! Kalp hastalıklarından diyabete kadar...

Gelişen teknolojiyle birlikte ortalama yaşam süresi artıyor. Ancak hastalıklar da çoğalıyor. Bunun sebebi olarak yanlış beslenme gösteriliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, modern tıbbın hastalıklarla mücadelede yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.

YAŞ DÜŞTÜ

Kronik hastalıkların görülme sıklığı hızla artıyor. Eskiden 50-60'lı yaşlarda görülen hastalıklar, bugün çocukları bile tehdit eder hale geliyor. Hastalıkların erken yaşta görülmeye başlaması, ilaç içilerek geçen süreyi uzatıyor. Araştırmalar, beslenmenin kronik hastalıklardan korunmada etkili olduğunu gösteriyor. Bunun için beslenmenin temeline inmek gerekiyor. Günümüzde atalarımızın geleneksel beslenme düzeni yerine hızlı paketli gıdalar tercih ediliyor. Fast food olarak adlandırılan bu yiyecekler, hızla karnımızı doyuruyor ancak sağlığımızı bozuyor. Çünkü bu besinler, vücudun ihtiyacı olan hiçbir vitamin ve mineral içermiyor. Hamburger, bir büyük boy patates kızartması, bir büyük boy koladan oluşan menü kişinin bir günde tüketmesi gereken kalorinin yarısından fazlasını içeriyor. Bu nedenle kilo aldırıyor. Ayrıca içerisinde bulunan yapay tatlandırıcı, trans yağ ve aromalar da kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok rahatsızlığa zemin hazırlıyor.

TEMEL NEDENİ

Yiyeceklerin içerisindeki rafine şeker, obezitenin en önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapay tatlandırıcıların eklendiği paketli gıdalar, pankreasın çalışmasını bozuyor ve diyabet hastalığına zemin hazırlıyor.

YARIN: MEYVE YİYİN

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ - 3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL