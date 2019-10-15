Herkes, anne ve baba olmanın hayalini kuruyor. Doğurganlığı artırmada, beslenme büyük rol oynuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, beslenmenin tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırdığını söylüyor. Tüp bebek tedavisi göreceklerin 2 ay önceden beslenme düzenlerini değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.
PEKMEZİ ÇOK SEVİN
"Sofranızda posa içeriği zengin, sebze-meyve ağırlıklı, balık, zeytinyağı ve kuru baklagillere yer açmalısınız. Omega-3, folik asit, A, B, D ve E vitamini içeren çinko ve selenyum yönünden güçlü gıdaları günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz" bilgisini paylaşıyor. Bol bol fındık, mercimek, pekmez, pancar, semizotu, bezelye ve şalgam tüketilmesini öneriyor. Anne adaylarının beyaz ekmek, pirinç ve şekerden uzak durmaları gerektiğinin de altını çizen Dyt. Sevil Nas Şan, balık ve zeytinyağının doğurganlığı artırdığını belirtiyor. "Her gün bir yumurta ve 2 bardak ayran, kefir veya süt tercih edilmelidir. Haftada 2-3 kere bitkisel kaynaklı protein kaynağı kuru baklagiller tercih edilmelidir. Enginar, domates, brokoli, yaban mersini, böğürtlen gibi kırmız meyveler tercih edilmelidir" diyor.
ERKEN DOĞUM RİSKİ
Fast food tarzı besinler ise anne baba olma şansını azaltıyor. Yumurta ve sperm kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Hatta erken doğum riskini artırıyor. Bu süreçte Akdeniz tipi beslenmek gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme, posa içeriği zengin, meyve-sebze ağırlıklı tam tahıllı gıdaların bulunduğu bir beslenme şekli olduğundan doğurganlığı destekliyor.
MUCİZE BESİNLER
MAGNEZYUM: Avokado, fındık, ceviz, muz, mercimek, fasulye, nohut, bezelye, lahana, ıspanak, lahana ve şalgam.
DEMİR: Et ve et ürünleri, kuru üzüm, pekmez, yumurta ve patates.
FOLİK ASİT: Kuşkonmaz, kırmızıbiber, Bürüksel lahanası, pancar, fındık, ceviz, susam, karaciğer ve böbrek.
OMEGA-3: Somon, sardalya, ton balığı, uskumru, lahana, ıspanak, semizotu, ceviz, keten tohumu.
ÇİNKO: Kuzu eti, kabak çekirdeği, sarımsak, yumurta sarısı, yer fıstığı, bezelye ve barbunya.
B VİTAMİNLERİ: Badem, muz, portakal, limon ve mandalina, biberiye ve kekik.
A'DAN Z'YE DOĞURGANLIK - BESLENME VE DİYET UZMANI SEVİL NAS ŞAN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
-BİTTİ-
PEKMEZİ ÇOK SEVİN
"Sofranızda posa içeriği zengin, sebze-meyve ağırlıklı, balık, zeytinyağı ve kuru baklagillere yer açmalısınız. Omega-3, folik asit, A, B, D ve E vitamini içeren çinko ve selenyum yönünden güçlü gıdaları günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz" bilgisini paylaşıyor. Bol bol fındık, mercimek, pekmez, pancar, semizotu, bezelye ve şalgam tüketilmesini öneriyor. Anne adaylarının beyaz ekmek, pirinç ve şekerden uzak durmaları gerektiğinin de altını çizen Dyt. Sevil Nas Şan, balık ve zeytinyağının doğurganlığı artırdığını belirtiyor. "Her gün bir yumurta ve 2 bardak ayran, kefir veya süt tercih edilmelidir. Haftada 2-3 kere bitkisel kaynaklı protein kaynağı kuru baklagiller tercih edilmelidir. Enginar, domates, brokoli, yaban mersini, böğürtlen gibi kırmız meyveler tercih edilmelidir" diyor.
ERKEN DOĞUM RİSKİ
Fast food tarzı besinler ise anne baba olma şansını azaltıyor. Yumurta ve sperm kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Hatta erken doğum riskini artırıyor. Bu süreçte Akdeniz tipi beslenmek gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme, posa içeriği zengin, meyve-sebze ağırlıklı tam tahıllı gıdaların bulunduğu bir beslenme şekli olduğundan doğurganlığı destekliyor.
MUCİZE BESİNLER
MAGNEZYUM: Avokado, fındık, ceviz, muz, mercimek, fasulye, nohut, bezelye, lahana, ıspanak, lahana ve şalgam.
DEMİR: Et ve et ürünleri, kuru üzüm, pekmez, yumurta ve patates.
FOLİK ASİT: Kuşkonmaz, kırmızıbiber, Bürüksel lahanası, pancar, fındık, ceviz, susam, karaciğer ve böbrek.
OMEGA-3: Somon, sardalya, ton balığı, uskumru, lahana, ıspanak, semizotu, ceviz, keten tohumu.
ÇİNKO: Kuzu eti, kabak çekirdeği, sarımsak, yumurta sarısı, yer fıstığı, bezelye ve barbunya.
B VİTAMİNLERİ: Badem, muz, portakal, limon ve mandalina, biberiye ve kekik.
A'DAN Z'YE DOĞURGANLIK - BESLENME VE DİYET UZMANI SEVİL NAS ŞAN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
-BİTTİ-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.