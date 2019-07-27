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Vıtamını kabuğunda

Vıtamını kabuğunda

beslenmek için besinleri sağlıklı saklamak ve pişirmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan, hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiğinin ipuçlarını açıklıyor:

MAKARNA: suları dökülmemeli, suyu çektirilerek pişirilmelidir. Haşlama suyu dökülür ve soğuk suyun altında tutulursa vitamini kaybolur.

PATATES: İyice yıkandıktan sonra soyulmadan haşlanmalıdır. Böylece besin değeri kaybolmaz.

TARHANA: Güneşte kurutulması besin kaybına neden olur. Bu nedenle gölgede ve fırında kurutulmalıdır.

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