Vıtamını kabuğunda

beslenmek için besinleri sağlıklı saklamak ve pişirmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Alkan, hangi besinin nasıl pişirilmesi gerektiğinin ipuçlarını açıklıyor:
MAKARNA: Haşlama suları dökülmemeli, suyu çektirilerek pişirilmelidir. Haşlama suyu dökülür ve soğuk suyun altında tutulursa vitamini kaybolur.
PATATES: İyice yıkandıktan sonra soyulmadan haşlanmalıdır. Böylece besin değeri kaybolmaz.
TARHANA: Güneşte kurutulması besin kaybına neden olur. Bu nedenle gölgede ve fırında kurutulmalıdır.
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