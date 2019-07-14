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Victoria’s Secret meleği fındıkla formda kalıyor

Victoria’s Secret meleği , formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde bir avuç fındık yediğini açıkladı. En sevilen kuruyemişlerden biri olan fındık, tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Alzheimer riskini azaltıyor.

Fındıkla formda kalın
En sevilen kuruyemişlerden fındık, tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Alzheimer riskini azaltan fındığın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Kemik sağlığını korur. Günde bir avuç fındık, kemik erimesi riskini azaltır.
Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
● Kalp dostudur.




Kan şekerini dengeler.
● Kolesterolü düşürür.
Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları azaltır.
● Zayıflatır.

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