En sevilen kuruyemişlerden fındık, tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Alzheimer riskini azaltan fındığın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Kemik sağlığını korur. Günde bir avuç fındık, kemik erimesi riskini azaltır.
● Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
● Kalp dostudur.
● Kan şekerini dengeler.
● Kolesterolü düşürür.
● Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları azaltır.
● Zayıflatır.
● Kemik sağlığını korur. Günde bir avuç fındık, kemik erimesi riskini azaltır.
● Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
● Kalp dostudur.
● Kan şekerini dengeler.
● Kolesterolü düşürür.
● Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları azaltır.
● Zayıflatır.
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