sevilen kuruyemişlerdentüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Alzheimer riskini azaltan fındığın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:● Kemik sağlığını korur. Günde bir avuç fındık, kemik erimesi riskini azaltır.● Kalp dostudur.● Kolesterolü düşürür.● Zayıflatır.