ŞEHİRLEŞME, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Tükettiğimiz besinlerin yeterinde temiz olmaması, hastalıkları beraberin de getiriyor. Mide hastalıkları, ülkemizde oldukça fazla görülüyor. Özellikle midede çoğalan helikobakter pilori, sinsice ilerliyor ve belirti vermiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, mide ve bağırsak sağlığını bozan bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor:

MİDE AĞRISI VARSA DİKKAT

Mideyi sinsice içten içe zorlayan bu bakteri, sosyo-ekonomik ve hijyen şartları kötü olan ülkelerde sık görülüyor. Helikobakter pilori; kronik aktif gastrit, mide ve 12 parmak bağırsağı ülseri, mide kanseri ve bağırsak kökenli lenfoma türlerine zemin hazırlıyor. Günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Hastaların bir kısmında belirti vermeyen bu hastalık, mide ağrısı, şişkinlik, gece uykudan uyandıran karın ağrısı, yemekten hemen sonra karın ağrısı ve açlık hissi gibi şikayetlere yol açıyor.

KİŞİDEN KİŞİYE BULAŞIR

Kalabalık aile ortamı, sağlıksız koşullar, yiyeceklerin ve içme suyunun temiz olmaması ve ailedeki diğer bireylerde bu bakterinin olması, Helikobakter pilori riskini artırıyor. Bu bakterinin hijyenik olmayan yiyecek ve içeceklerle insana, daha sonra insandan insana geçtiği biliniyor. Tedavi edilmeyen helikobakter pilori, mide kanserleri riskini de artırıyor.

TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN

Deride kaşıntı, kabarıklık ve kırmızı deri döküntülerine yol açabilen helikobakter pilorinin teşhisi, nefes testi (üfleme testi), kan ve gaita testleriyle yapılıyor. Üfleme testi 30 dakikada sonuç veriyor. Tedavide antibiyotik kullanılıyor. Ancak bu mikrop, zor tedavi edildiğinden tedavide birden fazla antibiyotik birlikte kullanılabiliyor. Tedaviye mide asidini azaltan bir ilaç ilave ediliyor. Mide asidinin azaltılması antibiyotiklerin etkisini artırıyor.

KISIRLIĞA BILE NEDEN OLUR!

Kesin bulgular olmamakla birlikte bu mikrop, kalp hastalıkları, karaciğer ve safra yolu rahatsızlıklarına neden oluyor. Kronik baş ağrısı, migren ve romatizmal hastalıkların görülme riskini artırıyor. Helikobakter pilori, doğurganlığı da olumsuz etkiliyor. Kadın ve erkek üreme sistemlerine zarar veriyor. Erkekte sperm hareketliliğini azaltarak kısırlığa neden olabiliyor.

DOĞAL İLACI SARIMSAK

HELİKOBAKTER pilorinin tedavisinde, doğal besinler ve baharatlar etkili oluyor. Kırmızı acı biber, helikobakteri gelişimini engelliyor. Sarımsak helikobakteri pilori öldürmede son derece etkili rol oynuyor. Antibiyotik gibi görev yaparak bakterileri yok ediyor. Antioksidan ve C vitamininden zengin gıda alımı da helikobakteriye bağlı şikayetleri azalıyor. Portakal, greyfurt, domates, kuşburnu, maydanoz, karalahana, yeşil sivribiber ve karnabahar helikobakteri tedavisini destekliyor.

YARIN: TOKSİNLERDEN ARINALIM

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

