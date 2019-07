YAZ aylarının serinleten meyvesi karpuz, yüzde 92 oranında su içeriyor. Vitamin ve mineral deposu karpuz, kalp ve damar sağlığını koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu olanları uyarıyor. Bu hastaların karpuzda iki dilimi aşmamaları gerektiğine dikkat çekiyor. Karpuzun 8 faydasını sıralıyor:

Sıvı ihtiyacını karşılar: Karpuzun yüzde 92'si sudan oluşur. Bu sayede yaz aylarında vücudun kaybettiği sıvı ihtiyacını karşılar.

Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kanser riskini azaltır. İçerdiği C vitamini sayesinde kanserli hücrelerin büyümesini de engeller.

Kalbi korur: Kolesterolü dengeleyen karpuz, kan damarlarını güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur.

Ağrıyı keser: Spordan sonra bir bardak karpuz suyu içmek kas ağrısını azaltır.

Cildi gençleştirir: A ve C vitamininden zengin karpuz, cildi gençleştirir. Kırışıklık oluşumunu engeller.

Saçları güçlendirir: Karpuz, saç dökülmesini önler. Saçları güçlendirir.

Zayıflatır: Bol miktarda su ve lif içeren karpuz, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

Enfeksiyonla savaşır: Likopen ve C vitamininden zengin karpuz, vücuttaki iltihapları azaltır.