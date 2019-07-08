Uzmanı uyardı! Erkeklerde görülen erken ya da geç boşalmayı ciddiye alın

Mutlu evlilikte, mutlu cinsellik önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Erkeklerde görülen erken ya da geç boşalmanın ciddiye alınmasını tavsiye ediyor.

HANIM MEMNUN AMA...

61 yaşındayım. Prostatım büyük. Tansiyon yüksek. Hanım memnun, alnım ak, başım dik! Ama kahve içmeye korkuyorum. Kimi prostata iyi gelir diyor, kimi de tansiyonun var sakın içme... Ne yapayım?

ARA sıra, en fazla bir fincan iç. Mümkünse Türk kahvesi iç. Kahve, prostat sağlığını korur. Kafein içeriği nedeni ile hipertansiyon ve ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.

ÖPÜCÜK PANİĞİ

Nişanlımla öpüştük. 2-3 dakika sonra dudak kenarlarım çatladı. Uçuk dediler. Evlilik testlerimiz daha çıkmamıştı. Acaba etkiler mi? Eğer öpüştüğümüz belli olursa ne yaparım bilmiyorum.

EVLİLİK testlerinde uçuk mikrobuna bakılmaz. Uçuk sadece öpüşünce olmaz. İnfeksiyoz Mono Nükleoz, SitoMegaloVirüs, diş eti iltihabı, streptokokkal farenjit ve herpes uçuğu, öpücükle bulaşır.

EŞİME İSTEKSİZİM

Yeni evliyim. Düğünden beri sırasıyla kaynanam, kayınpederim ve kayınçom rahatsızlandı. Onlarla ilgileniyorum. Eşim yanaşıyor ama canım istemiyor. Sorunum ne?

İÇİNDE bulunduğun sosyal ortam ilişkiye girmek için ideal değil. Gerginlik ve huzursuzluk isteği azaltır. Bedensel yorgunluk cinsel ilişkiyi başarısız hale getirir. Bunlar ilaçla düzelmez. Eşinin de bu durumlardan yeterince haberi yok gibi. Dinlen.

SORUNUM SERTLEŞME

57 yaşındayım. Daha yeni de evlendim. İlişkide sertlik sıkıntısı yaşıyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalma, her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sık yaşanmasında erken boşalma görülebilir. Psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.

KİST SORUNU

21 yaşında bayanım. Arkadaşımın sık sık idrara çıkma şikayeti vardı. "Yumurtalık kistin var" demişler. Bende sık idrara çıkıyorum. Kist mi oldum?

YUMURTALIK kisti olanlarda adet düzensizlikleri olabilir. Karında şişlik, karın veya kasık ağısı ve sindirim sitemi bozuklukları (kabızlık, ağrılı dışkılama) gibi şikayetler de olabilir. Sık idrara çıkma şikayeti de yumurtalık kisti olanlarda ortaya çıkabilen bir şikayettir. Ancak her sık idrara çıkma şikayeti olanın yumurtalığında kist vardır anlamı da yoktur. Sık idrara çıkma şikayeti birçok durumda meydana gelebilir. Bu nedenle bu şikayet varsa hemen tam idrar tahlili yaptır. Muayene ol. Gerekirse ultrason istenebilir. Korkma, ama tedbir al.