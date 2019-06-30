Yanlış beslenme karaciğeri yağlandırır! Enginar karaciğer yağlanmasını önler Yanlış beslenme, karaciğeri yağlandırıyor. Vücudun en hayati organını korumak için enginar, ıspanak ve sarımsak yemek, günde üç fincan kahve içmek gerekiyor.

Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. Toplumda en sık görülen hastalıkların başında, karaciğer yağlanması geliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, yanlış beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olduğunu belirtiyor. TAKVİM okurlarına şu bilgileri veriyor:



SİROZA DÖNÜŞEBİLİR

Tıptaki ismi hepatik steatozolan karaciğer yağlanmasında, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlere bağlı olarak karaciğer hücrelerinde depolanmaya başlıyor. Karaciğerde anormal seviyelere ulaşan yağlar, 'karaciğer yağlanması' denilen hastalığa yol açıyor. Karaciğer yağlanması, zamanla siroza bile neden olabiliyor. Bu hastalık; kilo kaybı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle iyileşebiliyor.







FAZLA KİLO VE ŞEKER

Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenini, alkol tüketimi oluşturuyor. Yine aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, diyabet, hareketsizlik, hızlı kilo kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik sebepler de karaciğeri yağlandırıyor. Karaciğer yağlanmasını tedavisi için öncelikle alkol ve sigara tüketmemek, yağlı yiyeceklerden uzak durmak, şeker ve doymuş yağ alımını azaltmak gerekiyor. Düşük kalorili besinlerin tüketilmesi ve egzersiz karaciğeri koruyor.







PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Karaciğer yağlanmasına karşı alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor:



Taze meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlara sahip olan gıdalarla dengeli bir diyeti benimseyin.

Tam bir karaciğer dostu olan enginar, karaciğer yağlanmasını önleyen bir numaralı besindir.

Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapın. Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir.

Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalı, raf ömrü olan, koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak durun.

Kırmızı eti, tavuk, hindi ve balık gibi yağsız proteinlerle değiştirin.

Şekerli içecekler, meyve suları ve gazlı içeceklerden uzak durun.

Kahve, karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanseri de iyi gelir. Günde 3 fincanı geçmeyecek kadar bir kahve tüketimi, karaciğer hastalıklarının tedavisine olumlu katkı sağlayabilir.



Süper besinler:

Karaciğerin korunmasında, doğal besinlerin tüketimi etkili oluyor. anlar, sağlıklı karaciğer için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:

Su, enginar, kahve, yeşil çay, yaban mersini, brokoli, ıspanak ve sarımsak...





SAĞLIKLIK SİNDİRİMİN ŞİFRELERİ -UZM. DR. HALİL GENÇ



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: GEÇMEYEN KABIZLIĞI İHMAL ETMEYİN hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. Toplumda en sık görülen hastalıkların başında,geliyor.yanlış beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olduğunu belirtiyor.okurlarına şu bilgileri veriyor:Tıptaki ismi hepatik steatozolan karaciğer yağlanmasında, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlere bağlı olarak vücut taki yağ oranı artıyor. Vücut, ihtiyaç fazlası olan yağları depolayamaz hale geliyor. Bu yağlar,depolanmaya başlıyor. Karaciğerde anormal seviyelere ulaşan yağlar,denilen hastalığa yol açıyor. Karaciğer yağlanması, zamanlaBu hastalık; kilo kaybı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle iyileşebiliyor.Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenini, alkol tüketimi oluşturuyor. Yine aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, diyabet, hareketsizlik, hızlı kilo kaybı, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik sebepler de karaciğeri yağlandırıyor. Karaciğer yağlanmasını tedavisi için öncelikle alkol ve sigara tüketmemek, yağlı yiyeceklerden uzak durmak, şeker ve doymuş yağ alımını azaltmak gerekiyor. Düşük kalorili besinlerin tüketilmesi ve egzersiz karaciğeri koruyor.yağlanmasına karşı alınabilecek önlemler şöyle sıralanıyor: Akdeniz tipi diyet tercih edin.sebzeler,fındık vegibi sağlıklı yağlara sahip olan gıdalarla dengeli bir diyeti benimseyin.Tam bir karaciğer dostu olanbir numaralı besindir.Gündeyapın. Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir.Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalı,koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak durun.Kırmızı eti, tavuk,gibi yağsız proteinlerle değiştirin.Şekerli içecekler,uzak durun.Kahve, karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanseri de iyi gelir. Gündekadar bir kahve tüketimi, karaciğer hastalıklarının tedavisine olumlu katkı sağlayabilir.Karaciğerin korunmasında, doğalbesinlerin tüketimi etkili oluyor. Uzm anlar, sağlıklı karaciğer için şubesinlerin tüketilmesiniöneriyor:Su, enginar,kahve, yeşil çay, yabanmersini, brokoli, ıspanakve sarımsak... TÜM MANŞETLER