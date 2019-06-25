KADINLARIN hayalini kurduğu anneliğe ulaşmasında, doğru besinleri tüketmek önemli rol oynuyor. Yapılan araştırmalar, özellikle tüp bebek tedavisinde doğru beslenmenin önemini gösteriyor. Anne olmaya hazırlanan kadınların yaşam tarzlarında yapacakları bazı değişiklikler hem gebe kalmayı kolaylaştırır, hem de sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmelerini sağlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, anne olmaya hazırlanan kadınların tüketmesi gereken besinleri açıklıyor... Sağlıklı bir gebelik geçirebilmek için her besinin mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Brokoli, karnabahar, sarımsak, soğan, avokado, enginar, pancar, balkabağı ve maydanoz doğurganlığı artırıyor.

SOĞAN VE SARIMSAK

Yumurta, hamile kalmayı kolaylaştırıyor. Bu döneminde günde bir tane yumurta tüketmek gerekiyor. Somon, içerdiği Omega- 3 sayesinde sağlıklı yumurta üretimine destek oluyor. Rahmi, bebeğe hazırlıyor. Bu nedenle haftada en az iki gün yağlı somon balığı yemek gerekiyor. Soğan suyu, kadınlardaki kistleri yok etmeye yardımcı oluyor. Hormonları düzenleyen soğan, yumurtlamayı kolaylaştırıyor. Sarımsak da anne olma şansını artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini yükselten keten tohumu, hamile kalmayı kolaylaştırıyor. Tekli doymamış yağlar açısından en zengin olan avokado da anne yapan gıdalar arasında bulunuyor. Avokado, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde üreme hormonlarını düzenliyor.

ZEYTİNYAĞI ŞART!

Gebelikte sağlıklı yağların tüketimi önem taşıyor. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık ve tohum yağı gibi tekli doymamış yağ içeren diyetler, anne olmak isteyenlerin yardımına koşuyor.

HAMBURGER YEMEYİN

Hamilelik öncesinde ve hamilelik döneminde şu besinlerden kaçınmak gerekiyor:

Kafeinli içecekler, şekerli gıdalar, ekmek, makarna, pilav ve tuzdan mutlaka kaçınılmalıdır. Anne adayları, açık olması şartıyla gün içinde birkaç bardak çay içebilir. Kahveyi ise nadir olarak kafeinsiz içilebilir.

Hamilelik döneminde; rezene, adaçayı, ardıç, kekik, lavanta, biberiye, civanperçemi ve mercanköşk gibi bitkilerin içilmemesi gerekir.

İçeriği tam olarak bilinmeyen sucuk, salam ve sosis gibi işlem görmüş şarküteri et ürünleri yüksek sodyum içerdiği için gebelikte ödeme yol açar.

Asitli, çok şekerli, yapay kutu meyve sularını hamilelik süresince içilmemelidir. Meyve suyu içmek yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi çok daha faydalıdır.

Cips, çikolata, bisküvi gibi abur cuburlar ve hamburger tipi fast food gıdalardan uzak durmak gerekir.

YARIN: KISIRLIĞI 'ERKEN' YAKALAYIN

OP. DR. ŞEBNEM TANDOĞAN - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL