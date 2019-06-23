Bugünkü
Takvim

Tam bir şifa deposu! İşte 'un faydaları

Renginin yanında lezzetiyle de iştah kabartan , A, B, C, E ve K vitaminleri ve sodyum, potasyum, niasin ve tiamin gibi yararlı mineraller içeriyor. Kolesterolü düşüren karadut, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Karadut kan yapar

Renginin yanında lezzetiyle de iştah kabartan karadut, A, B, C, E ve K vitaminleri ve sodyum, potasyum, niasin ve tiamin gibi yararlı mineraller içeriyor. Kolesterolü düşüren , kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Kalp krizi riskini azaltan karadut, kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalığından koruyor. İçerdiği demir minerali ile kansızlığı bitiren karadut, kanserle mücadele ediyor. Sindirimi hızlandırarak bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Cilde ışıltı veriyor. Dişleri de güçlendiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriTam bir şifa deposu! İşte Karadut'un faydaları
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri