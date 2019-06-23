Renginin yanında lezzetiyle de iştah kabartan karadut, A, B, C, E ve K vitaminleri ve sodyum, potasyum, niasin ve tiamin gibi yararlı mineraller içeriyor. Kolesterolü düşüren karadut, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Kalp krizi riskini azaltan karadut, kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalığından koruyor. İçerdiği demir minerali ile kansızlığı bitiren karadut, kanserle mücadele ediyor. Sindirimi hızlandırarak bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Cilde ışıltı veriyor. Dişleri de güçlendiriyor.
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