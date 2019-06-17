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ler ve ller, cilt ine zemin hazırlıyor

Ciltte görmeye alışkın olduğumuz ler ve ller, cilt ine zemin hazırlıyor.

'Ben'de olmaz deme
Ciltte görmeye alışkın olduğumuz ler ve ller, cilt kanserine zemin hazırlıyor. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. , vücutta 50'nin üzerinde ben olması halinde mutlaka doktora gösterilmesini öneriyor. Masum görülen benlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Züleyha Kadehçi, cilt inden korunmanın yollarını açıklıyor. "Yüksek korumalı güneş kremi sürün. Solaryumdan uzak durun. Cildinizi düzenli olarak kontrol edin ve gözlemlediğiniz değişiklikleri doktorunuza bildirin" diyor.

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