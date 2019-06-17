Ciltte görmeye alışkın olduğumuz benler ve çiller, cilt kanserine zemin hazırlıyor. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi, vücutta 50'nin üzerinde ben olması halinde mutlaka doktora gösterilmesini öneriyor. Masum görülen benlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Züleyha Kadehçi, cilt kanserinden korunmanın yollarını açıklıyor. "Yüksek korumalı güneş kremi sürün. Solaryumdan uzak durun. Cildinizi düzenli olarak kontrol edin ve gözlemlediğiniz değişiklikleri doktorunuza bildirin" diyor.
- Sağlık
- 17.06.2019
- Gazete
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