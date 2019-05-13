Kadınların en çok yakındığı sorunların başında, varis geliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Şenel, bu rahatsızlığın önemsenmesi gerektiğini vurguluyor. Vakit kaybetmeden bir kalpdamar cerrahisi uzmanına muayene olunmasını ve tedavinin başlanmasını tavsiye ediyor. Varisi olan hastalara sıcaktan kaçınmalarını belirtiyor ve "Topuklu ayakkabı varisi tetikler" uyarısında bulunuyor.
- Sağlık
- 13.05.2019
- Gazete
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