Bugünkü
Takvim

si tetikliyor!

Varisi topukla!
Kadınların en çok yakındığı sorunların başında, s geliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Şenel, bu rahatsızlığın önemsenmesi gerektiğini vurguluyor. Vakit kaybetmeden bir kalpdamar cerrahisi uzmanına muayene olunmasını ve tedavinin başlanmasını tavsiye ediyor. Varisi olan hastalara sıcaktan kaçınmalarını belirtiyor ve " varisi tetikler" uyarısında bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriTopuklu ayakkabı varisi tetikliyor!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri