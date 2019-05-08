Zerdeçal seviyor

Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden Lily Aldridge, güzelliği ile podyumu salladı. 33 yaşındaki iki çocuk annesi Victoria's Secret meleği, kusursuz fiziğinin sırrını da paylaştı. Sabahları yumurta ve avokado yediğini, öğle yemeğinde ise kırmızıbiber, pancar, havuç, brokoli, zencefil, kinoa ve bolca yeşillik tükettiğini vurguladı.
- Sağlık
- 08.05.2019
- Gazete
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