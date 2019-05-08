beslenme ve hareketsiz yaşam, hastalıkları beraberinde getiriyor. Toprakta yetişen besinlerin yerine tüketilenhasta ediyor. Kronik hastalıkların görülme sıklığıartıyor. Bir ada ülkesi olan Japonya ise uzun yaşamı ile dikkat çekiyor. Kronik hastalıkların oldukça az görüldüğü bu ülkenin beslenme şekli, tüm dünyada sağlıklı bir hayatın olmazsa olmaz adresini oluşturuyor.az yemek yemeyi öneriyor. Açlığın insan vücudu için faydalarına değinen Dr. Nagumo, şunları söylüyor...