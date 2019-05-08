Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hastalıkları beraberinde getiriyor. Toprakta yetişen besinlerin yerine tüketilen paketli gıdalar, hasta ediyor. Kronik hastalıkların görülme sıklığı güç geçtikçe artıyor. Bir ada ülkesi olan Japonya ise uzun yaşamı ile dikkat çekiyor. Kronik hastalıkların oldukça az görüldüğü bu ülkenin beslenme şekli, tüm dünyada sağlıklı bir hayatın olmazsa olmaz adresini oluşturuyor. 63 yaşında olmasına rağmen hala 40'lı yaşlarda gibi görülen Dr. Yoshinori Nagumo, az yemek yemeyi öneriyor. Açlığın insan vücudu için faydalarına değinen Dr. Nagumo, şunları söylüyor...
- Sağlık
- 08.05.2019
- Gazete
Vitamini kabuğunda! Dr. Yoshinori Nagumo uyarıyor: Meyveyi kabuğuyla yiyin
Sağlıklı hayat, Uzak Doğu’dan geliyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo uyarıyor: Meyveyi kabuğuyla yiyin. Tüm vitamini orada...
Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hastalıkları beraberinde getiriyor. Toprakta yetişen besinlerin yerine tüketilen paketli gıdalar, hasta ediyor. Kronik hastalıkların görülme sıklığı güç geçtikçe artıyor. Bir ada ülkesi olan Japonya ise uzun yaşamı ile dikkat çekiyor. Kronik hastalıkların oldukça az görüldüğü bu ülkenin beslenme şekli, tüm dünyada sağlıklı bir hayatın olmazsa olmaz adresini oluşturuyor. 63 yaşında olmasına rağmen hala 40'lı yaşlarda gibi görülen Dr. Yoshinori Nagumo, az yemek yemeyi öneriyor. Açlığın insan vücudu için faydalarına değinen Dr. Nagumo, şunları söylüyor...
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