Yaza sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar zayıflamaya yardımcı olacak besinleri sıralıyor:
Yumurta: Tok tutar. Kilo vermeyi hızlandırır.
Tarçın: Düzenli tüketilmesi, yağ yakımını hızlandırır.
Zencefil: Sindirim sistemini korur. Yağları eritir.
Kırmızı turp: Tokluk hissi verir. Halsizliği bitirir.
Ceviz: Yağ yakıcıdır. Kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflamayı hızlandırır.
- Sağlık
- 01.05.2019
- Gazete
Yumurta zayıflatır
Yaza sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar zayıflamaya yardımcı olacak besinleri sıralıyor:
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