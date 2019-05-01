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Yumurta zayıflatır

Yaza sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar zayıflamaya yardımcı olacak besinleri sıralıyor:

: Tok tutar. Kilo vermeyi hızlandırır.

Tarçın: Düzenli tüketilmesi, yağ yakımını hızlandırır.

Zencefil: Sindirim sistemini korur. Yağları eritir.

Kırmızı turp: Tokluk hissi verir. Halsizliği bitirir.

Ceviz: Yağ yakıcıdır. Kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflamayı hızlandırır.

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