Günümüzde çiftlerin çocuk sahibi olmak için en çok başvurduğu yöntemlerin başında tüp bebek yöntemi geliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Suzan Gençsoy, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gereken aşamalar hakkında bilgi veriyor...

Tüp bebek yönteminde, en önemli aşamalar hangileridir? İlk olarak çiftin değerlendirilmesi yapılır. Daha önce uygulanan tedaviler, gebelik, doğum, düşük hikayeleri dinlenir. Bu verilere göre tüp bebek tedavisi planlanır. Tüp bebek tedavisinde dışardan verilen hormon ilaçları ile bu sayıyı artırmak amaçlı yumurta geliştirici ilaçlar uygulanır.



Tüp bebek yönteminde, embriyo transferi nasıl yapılır? Annedeki yumurtalar, steril şartlarda toplanır ve laboratuvar koşullarında erkekten alınan sperm ile birleştirilir. İki-altı gün süreli laboratuvarda saklanan döllenmiş yumurtalar rahim içerisine özel kateter yardımı ile yerleştirilir.

Transferden kaç gün sonra gebelik testi yapılır? Transfer işleminden 12 gün sonra gebelik testi yapılarak gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilir.

REGL SANCISINI ÇIKOLATAYLA YENİN

Regl döneminde kadınların en çok yaşadığı sorunların başında karın bölgesinde ağrı, kramp, bel ağrısı, kasıklarda şişme ve halsizlik geliyor. Bu şikayetleri azaltmada bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Bitter çikolata, regl döneminde yendiğinde kasları gevşetiyor. Ağrıyı kesiyor ve mutluluk veriyor. Yine kereviz ve muz, krampları azaltıyor. Ağrıları hafifletiyor.

PORTAKAL YAĞIYLA TEMİZLENİN

C vitamininden zengin portakal yağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Antiseptik ve afrodizyak etkisi gösteren bu yağ sakinleştirici etki gösteriyor. İltihapları yok eden portakal yağı, kas ağrılarını dindiriyor. Sindirimi düzenliyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Saçları besleyen portakal yağı, saç derisindeki hastalıkların iyileşmesine yardımcı oluyor. Vücudu toksinlerden temizleyen portakal yağı zayıflatıyor.