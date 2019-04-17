Kanser artık önlenebilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömür Berna Çakmak Öksüzoğlu, kanserin sağlıklı beslenerek önlenebileceğini söylüyor.
Sorularımızı yanıtlıyor:
Ülkemizde en sık görülen kanser türleri hangileridir?
Erkeklerde akciğer, prostat, bağırsak, mesane ve mide kanseri; kadınlarda ise meme, tiroit, bağırsak, rahim ve akciğer kanseri görülür.
Sigara kullanımının, kanser üzerindeki etkisi nedir?
Sigara kullanımı, kansere zemin hazırlar. Sağlıklı beslenerek günümüzdeki kanserlerin yüzde 50'si önlenebilir.
Meme kanserinin erken teşhis edilme imkanı var mıdır?
Düzenli tarama testleri sayesinde meme kanserinin yüzde 30'u erken evrede yakalanır. Günümüzdeki tıbbi gelişmeler sayesinde kanser, daha erken teşhis ve tedavi edilebilen bir hastalık haline gelmiştir.
Sorularımızı yanıtlıyor:
Ülkemizde en sık görülen kanser türleri hangileridir?
Erkeklerde akciğer, prostat, bağırsak, mesane ve mide kanseri; kadınlarda ise meme, tiroit, bağırsak, rahim ve akciğer kanseri görülür.
Sigara kullanımının, kanser üzerindeki etkisi nedir?
Sigara kullanımı, kansere zemin hazırlar. Sağlıklı beslenerek günümüzdeki kanserlerin yüzde 50'si önlenebilir.
Meme kanserinin erken teşhis edilme imkanı var mıdır?
Düzenli tarama testleri sayesinde meme kanserinin yüzde 30'u erken evrede yakalanır. Günümüzdeki tıbbi gelişmeler sayesinde kanser, daha erken teşhis ve tedavi edilebilen bir hastalık haline gelmiştir.
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