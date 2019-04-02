Hareketsiz yaşam ve değişen beslenme alışkanlıkları... Tüm bunlar, diyabetin en önemli nedenlerini oluşturuyor. Çabuk acıkma, çok susama ve sık tuvalete gitme gibi şikayetlerle belirti veren diyabet, hayatı tehdit ediyor. ABD'de kitapları en çok satanlar listesinde yer alan Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabet ilaçlarına savaş açıyor. Şeker hastalığının besinlerden gelen şifasını anlatıyor...
- Sağlık
- 02.04.2019
- Gazete
Kan şekerin dengelenmesi için kahvaltı önemli! Yumurta ve zeytinyağı tüketin...
Şeker hastalarının en büyük problemi olan açlık krizleri, fazla kiloyu beraberinde getiriyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman kan şekerinin dengelenmesi için kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Yumurta ve zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.
Hareketsiz yaşam ve değişen beslenme alışkanlıkları... Tüm bunlar, diyabetin en önemli nedenlerini oluşturuyor. Çabuk acıkma, çok susama ve sık tuvalete gitme gibi şikayetlerle belirti veren diyabet, hayatı tehdit ediyor. ABD'de kitapları en çok satanlar listesinde yer alan Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabet ilaçlarına savaş açıyor. Şeker hastalığının besinlerden gelen şifasını anlatıyor...
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