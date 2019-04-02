Kan şekerin dengelenmesi için kahvaltı önemli! Yumurta ve zeytinyağı tüketin...

yaşam ve değişenbeslenmealışkanlıkları... Tüm bunlar,diyabetin en önemli nedenlerini oluşturuyor.Çabuk acıkma, çok susama vesık tuvalete gitme gibi şikayetlerle belirtiveren diyabet, hayatı tehdit ediyor.ABD'de kitapları en çok satanlar listesindeyer alan Beslenme Uzmanı Dr. MarkHyman, diyabet ilaçlarına savaş açıyor.besinlerden gelenşifasını anlatıyor...