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Enginar ve , in temizlenmesini sağlıyor! İşte karaciğeri güçlendirmenin yolları

i güçlendirmenin yolu bitkilerden geçiyor. Enginar ve , karaciğerin temizlenmesini sağlıyor. katarakttan koruyor.

Güçlü karaciğerin sırrı enginar

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getirdi. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit etti. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji ise bu hastalıkların bitkisel şifasını keşfetti. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:

DEVE DİKENİ İYİLEŞTİRİR
Sık görülen hastalıklarından siroz, hayatı tehdit ediyor. Tedavisinde bitkisel yöntemler etkili oluyor.

DEVE DİKENi: Sirozu iyileştirir. günde 600 mg için.

ENGİNAR YAPRAĞI: Karaciğeri koruyucu özelliğe sahiptir. Kapsüllerini günde üç kere 200 mg için.

SOYA LESİTİNİ: Karaciğeri alkoün zararlarından korur. Kapsüllerini günde 3 bin mg için.

KEMİK ERİMESİNDEN KORKMAYIN
Menopoz dönemi sonrasındaki kadınlarda sık görülen kemik erimesinden kurtulmada bitkiler kurtarıcı oluyor.

ALIÇ: Kemiğin kolajen yapısını korur.

KATARAKTIN BİTKİSEL ÇÖZÜMÜ
İleri yaşta görülen göz hastalıklarından kataraktın tedavisinde bitkiler ilaç etkisi gösteriyor.

ÇOBAN ÜZÜMÜ: Gözün retinasından zararlı maddeleri temizler. Çayını günde bir kez için.

GENTİYANE KÖKÜ: Şeker hastalığına bağlı göz hasarlarını azaltır.

GİNKGO: Gözde kan dolaşımını artırır.

ZERDEÇAL: Gözleri güçlendirir. Kapsüllerini yemek arasında günde 2 kere 500 mg alın.

PANİK ATAĞA ÇARKIFELEK OTU
Panik atağın tedavisinde bitkiler kurtarıcı oluyor.

ÇARKIFELEK OTU: Rahatlatıcı bir bitkidir. Bir bardak suya bir miktar çarkıfelek atın. Günde üç kere birer bardak için

KEDİ OTU: Geceleri panik atağı azaltır.

REZENE: Mide ve bağırsakların rahatsızlığını azaltır. Yemeklerden önce ve sonra bir bardak alınır.

SARI KANTARON: Depresyonu rahatlatır.

​BİTKİLERİN GÜCÜ ADINA-UZMAN ECZACI ANOOSHİRVAN MİANDJİ
YARIN: AĞIZ KOKUSU KABUSUNUZ OLMASIN

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