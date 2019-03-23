Modern hayat hastalıkları da beraberinde getirdi. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit etti. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji ise bu hastalıkların bitkisel şifasını keşfetti. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:

DEVE DİKENİ İYİLEŞTİRİR

Sık görülen karaciğer hastalıklarından siroz, hayatı tehdit ediyor. Tedavisinde bitkisel yöntemler etkili oluyor.

DEVE DİKENi: Sirozu iyileştirir. Kapsüllerini günde 600 mg için.

ENGİNAR YAPRAĞI: Karaciğeri koruyucu özelliğe sahiptir. Kapsüllerini günde üç kere 200 mg için.

SOYA LESİTİNİ: Karaciğeri alkoün zararlarından korur. Kapsüllerini günde 3 bin mg için.

KEMİK ERİMESİNDEN KORKMAYIN

Menopoz dönemi sonrasındaki kadınlarda sık görülen kemik erimesinden kurtulmada bitkiler kurtarıcı oluyor.

ALIÇ: Kemiğin kolajen yapısını korur.

KATARAKTIN BİTKİSEL ÇÖZÜMÜ

İleri yaşta görülen göz hastalıklarından kataraktın tedavisinde bitkiler ilaç etkisi gösteriyor.

ÇOBAN ÜZÜMÜ: Gözün retinasından zararlı maddeleri temizler. Çayını günde bir kez için.

GENTİYANE KÖKÜ: Şeker hastalığına bağlı göz hasarlarını azaltır.

GİNKGO: Gözde kan dolaşımını artırır.

ZERDEÇAL: Gözleri güçlendirir. Kapsüllerini yemek arasında günde 2 kere 500 mg alın.

PANİK ATAĞA ÇARKIFELEK OTU

Panik atağın tedavisinde bitkiler kurtarıcı oluyor.

ÇARKIFELEK OTU: Rahatlatıcı bir bitkidir. Bir bardak suya bir miktar çarkıfelek otu atın. Günde üç kere birer bardak için

KEDİ OTU: Geceleri panik atağı azaltır.

REZENE: Mide ve bağırsakların rahatsızlığını azaltır. Yemeklerden önce ve sonra bir bardak alınır.

SARI KANTARON: Depresyonu rahatlatır.



​BİTKİLERİN GÜCÜ ADINA-UZMAN ECZACI ANOOSHİRVAN MİANDJİ

YARIN: AĞIZ KOKUSU KABUSUNUZ OLMASIN