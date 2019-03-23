Modern hayat hastalıkları da beraberinde getirdi. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit etti. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji ise bu hastalıkların bitkisel şifasını keşfetti. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:
DEVE DİKENİ İYİLEŞTİRİR
Sık görülen karaciğer hastalıklarından siroz, hayatı tehdit ediyor. Tedavisinde bitkisel yöntemler etkili oluyor.
DEVE DİKENi: Sirozu iyileştirir. Kapsüllerini günde 600 mg için.
ENGİNAR YAPRAĞI: Karaciğeri koruyucu özelliğe sahiptir. Kapsüllerini günde üç kere 200 mg için.
SOYA LESİTİNİ: Karaciğeri alkoün zararlarından korur. Kapsüllerini günde 3 bin mg için.
KEMİK ERİMESİNDEN KORKMAYIN
Menopoz dönemi sonrasındaki kadınlarda sık görülen kemik erimesinden kurtulmada bitkiler kurtarıcı oluyor.
ALIÇ: Kemiğin kolajen yapısını korur.
KATARAKTIN BİTKİSEL ÇÖZÜMÜ
İleri yaşta görülen göz hastalıklarından kataraktın tedavisinde bitkiler ilaç etkisi gösteriyor.
ÇOBAN ÜZÜMÜ: Gözün retinasından zararlı maddeleri temizler. Çayını günde bir kez için.
GENTİYANE KÖKÜ: Şeker hastalığına bağlı göz hasarlarını azaltır.
GİNKGO: Gözde kan dolaşımını artırır.
ZERDEÇAL: Gözleri güçlendirir. Kapsüllerini yemek arasında günde 2 kere 500 mg alın.
PANİK ATAĞA ÇARKIFELEK OTU
Panik atağın tedavisinde bitkiler kurtarıcı oluyor.
ÇARKIFELEK OTU: Rahatlatıcı bir bitkidir. Bir bardak suya bir miktar çarkıfelek otu atın. Günde üç kere birer bardak için
KEDİ OTU: Geceleri panik atağı azaltır.
REZENE: Mide ve bağırsakların rahatsızlığını azaltır. Yemeklerden önce ve sonra bir bardak alınır.
SARI KANTARON: Depresyonu rahatlatır.
BİTKİLERİN GÜCÜ ADINA-UZMAN ECZACI ANOOSHİRVAN MİANDJİ
YARIN: AĞIZ KOKUSU KABUSUNUZ OLMASIN
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