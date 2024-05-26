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10 soruda astımın şifresi!

Ciddi bir solunum yolu rahatsızlığı olan astım, nefes kesiyor! Dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor. Uzmanlar, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
10 soruda astımın şifresi!

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Öksürük, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık ve nefes darlığı... Tüm bunlar, en sık görülen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri arasında yer alıyor. Dünyada 300 milyon kişide görülen bu hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazan Şen, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...

1- ASTIM BULAŞICI MIDIR?
Astım bulaşıcı değildir ancak hastalık genetik geçiş gösterir. Ailede astım veya alerjik bir hastalık olması bireylerde
astıma yatkınlık oluşturabilir.

2- TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Astım hastalığında tedavi ile tam olarak iyileşme sağlanamaz. Ancak şikayetler kontrol altına alınır.

3- İLAÇLAR ZARARLI MIDIR?
Astım tedavisinde kullanılan en önemli ilaç kortizondur. Nefes yoluyla alınan kortizonlu spreylerin tüm vücudu etkilemesi ve kilo alımı, iştah artışı ya da kemik erimesi gibi yan etkileri görülebilir.

4- ASTIM ATAĞINA YOL AÇAN NEDENLER NELERDİR?
Gribal enfeksiyonlar, polen ve ev tozu, soğuk hava, kimi ilaçlar (özellikle bazı ağrı kesiciler), sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınması, duygusal stres (aşırı heyecan, üzüntü, sevinç), mantarlar astımlı hastalarda belirtileri artırarak ataklara yol açabilir.

5- HASTALAR EVDE EVCİL HAYVAN BESLEYEBİLİR Mİ?
Evcil hayvanlara alerjisi olan hastalarda hayvanın evden uzaklaştırılması gerekir.

6- ASTIMLI HASTALAR GRİP AŞISI YAPTIRMALI MI?
Grip aşısı 65 yaş üzeri astımlı hastalara önerilir.

7- HASTALAR SPOR YAPABİLİR Mİ?
Astımlı olmak spor yapmaya engel bir durum değildir. Düzenli spor aktivitesi hastalığın seyrini olumlu etkiler.

8- ASTIM HAMİLELİĞE ENGEL MİDİR?
Hayır, değildir. Gebelik döneminde astım ilaçlarının kesilmesi gerekmez. Hamile astım hastalarının güvenle kullanabilecekleri ilaçlar vardır.

9- ASTIM HASTALARI NASIL TAKİP EDİLMELİDİR?
Astım hastaları düzenli olarak hekim tarafından izlenmelidir. Astım tedavisi başlandıktan hemen sonra 1 ile 3 ay arasında, daha sonra 6 ayda bir değerlendirilmelidir. Düzenli hekim kontrolünün olmadığı durumlarda astım atakları daha sık yaşanabilir.

10- OBEZİTENİN ASTIMLA İLİŞKİSİ VAR MI?
Evet, obez kişilerde astım riski daha yüksektir. Ayrıca obezitesi olan astımlı bireylerde hastalık daha ağır seyreder. Tedavi edici ilaçların etkisi azalır, ilaç ihtiyacı artar ve astım belirtileri daha zor kontrol altına alınır. Bu nedenle astımlı hastalarda kilo kontrolü önemlidir.

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