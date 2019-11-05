Rüyada gül görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı gül görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

Güllerin renklerine göre manaları değişir. Yeni açan bir gülü toplayan bir genç kız çok kısa zamanda evlenir. Bahçesinde gül ağacı gören bir erkek mesleğinde ilerler hatta en başa geçer.Kişi ve ailesinin gelecekte hayırlı ve güzel bir yaşama sahip olacağına inanılmaktadır. Aile içi bir sorunu varsa, bu sorunların yakın zamanda çözüm bulacağı ve ailenin tamamen mutlu bir geleceğe sahip olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Küslüklerin bitmesine ve mutlu bir aile bağı kurulmasına işaret etmektedir.Rüyada beyaz gül hediye alan kişinin hayatında şaşılası bir sürprizin olacağı, mutlu ve beklenmeyen bir olayın gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi refaha kavuşacak ve iş yaşamında çok daha başarılı adımlar atacak demektir.Hayatınızın bundan sonraki döneminde maddi ve manevi feraha kavuşacağınızı simgelemektedir.Sevince, feraha, misafir ya da mektup gelmesine yorulur. Para ve saadet müjdeler.Kişinin iş hayatında yükseleceğine ve mutlu bir birlikteliği olacağına işaret eder.Sıkıntıdan kurtulup aşkın da kapısını çalmasıyla mutluluğu yakalayacağına delalettir.Hayatınızın daha kaliteli bir hal alacağının da habercisidir. Büyük bir başarıya imza atacak olmanıza işarettir.Birden fazla mutluluğun bir arada yaşanılacağını göstermektedir. Kişiler işlerinde başarıya kavuştuğu gibi, aşk hayatlarında da aradığı aşkı kısa zamanda bulurlar.Bekâr bir kişi ise hayırlı bir kısmet ile tanışacak; eğer evli ise çocuk sahibi olmaya ya da iş yerinde başarı elde etmeye işaret eder.