20 yaş üstü araca ÖTV indirimi geliyor mu, hangi araçları kapsıyor? Yerli otomobil alımında yeni destek düzenlemesi

İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Kanun teklifinin önümüzdeki dönemde TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor. Kabul edilmesi durumunda, 20 yaş ve üzeri araç sahipleri yerli üretim sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilecek.

"İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI"

ÖTV'siz araç kanun teklifinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" da hazırlanıyor. Program, özellikle 3 ve daha fazla çocuklu aileleri hedef alıyor ve hurda teşviki ile uygun finansman desteğini bir araya getiriyor.