20 yaş üstü araca ÖTV indirimi geliyor mu, hangi araçları kapsıyor? Yerli otomobil alımında yeni destek düzenlemesi

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile eski aracını hurdaya çıkaran ve yerli otomobil almak isteyen vatandaşlar, uzun vadeli ve uygun fiyatlı ödeme imkânına kavuşabilecek.
20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖTV'SİZ YERLİ OTOMOBİL
Teklif kapsamında 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine sağlanacak ÖTV muafiyetinin;
-
Çevre kirliliğinin azaltılmasına,
-
Trafik güvenliğinin artırılmasına,
-
Yerli otomotiv üretiminin desteklenmesine,
-
Hurda araçların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Şevkin ayrıca, geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasıyla yeni iş alanlarının açılabileceğini ve döngüsel ekonomi modelinin güçleneceğini vurguladı.
HANGİ OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR?
Kanun teklifinin yasalaşması halinde ÖTV muafiyeti, Türkiye'de üretilen yerli araç modellerini kapsayacak. Türkiye'de üretilen yerli otomobiller arasında şunlar bulunuyor:
-
Fiat Egea
-
Ford Transit ve Transit Custom
-
Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon
-
Mitsubishi Colt
-
Renault Clio, Renault Megane Sedan
-
Toyota C-HR, Toyota Corolla
-
Togg T10X ve yeni sedan modeli T10F