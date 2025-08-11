PODCAST CANLI YAYIN

20 yaş üstü araca ÖTV indirimi geliyor mu, hangi araçları kapsıyor? Yerli otomobil alımında yeni destek düzenlemesi

Türkiye’de araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sıfır otomobil hayali kuran milyonlarca sürücüye umut verecek gelişme yaşandı. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin yerli üretim sıfır otomobilleri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden alabilmesini sağlayacak kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile eski aracını hurdaya çıkaran ve yerli otomobil almak isteyen vatandaşlar, uzun vadeli ve uygun fiyatlı ödeme imkânına kavuşabilecek.

20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖTV'SİZ YERLİ OTOMOBİL

Teklif kapsamında 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine sağlanacak ÖTV muafiyetinin;

  • Çevre kirliliğinin azaltılmasına,

  • Trafik güvenliğinin artırılmasına,

  • Yerli otomotiv üretiminin desteklenmesine,

  • Hurda araçların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Şevkin ayrıca, geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasıyla yeni iş alanlarının açılabileceğini ve döngüsel ekonomi modelinin güçleneceğini vurguladı.

HANGİ OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde ÖTV muafiyeti, Türkiye'de üretilen yerli araç modellerini kapsayacak. Türkiye'de üretilen yerli otomobiller arasında şunlar bulunuyor:

  • Fiat Egea

  • Ford Transit ve Transit Custom

  • Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Bayon

  • Mitsubishi Colt

  • Renault Clio, Renault Megane Sedan

  • Toyota C-HR, Toyota Corolla

  • Togg T10X ve yeni sedan modeli T10F

İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Kanun teklifinin önümüzdeki dönemde TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor. Kabul edilmesi durumunda, 20 yaş ve üzeri araç sahipleri yerli üretim sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilecek.

"İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI"

ÖTV'siz araç kanun teklifinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" da hazırlanıyor. Program, özellikle 3 ve daha fazla çocuklu aileleri hedef alıyor ve hurda teşviki ile uygun finansman desteğini bir araya getiriyor.

PROGRAMIN DETAYLARI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre program kapsamında;

  • Yerlilik oranı yüksek otomobillerde hurda teşviki uygulanacak.

  • 3 veya daha fazla çocuklu aileler, eski araçlarını hurdaya çıkararak uygun fiyatla yerli otomobil sahibi olabilecek.

  • Uzun vadeli ödeme planları ve düşük faizli finansman seçenekleri sunulacak.

  • Düşük gelirli ailelerin araç sahibi olma imkânı artırılacak.

Başvuru şartları ve tarihleri önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.

