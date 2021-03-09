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    • Memurlar
    • 09.03.2021 10:34
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    • 09.03.2021 10:34
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    Gelir İdaresi (GİB) 87 sözleşmeli personel alımı yapacak! GİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Elektrik, inşaat, bilgisayar teknikeri...

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, 5-7 Nisan'da Ankara'da yapılacak. Peki, GİB personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi şehirlerden ve kadrolardan alım yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Gelir İdaresi GİB 87 sözleşmeli personel alımı başvurusu!

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tekniker pozisyonunda görevlendirmek üzere 87 sözleşmeli personel alımı yapacak.

    GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?

    Buna göre, kurum, elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

    BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

    Dün başlayan başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

    Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

    SÖZLÜ SINAV, 5-7 NİSAN'DA ANKARA'DA

    Sözlü sınav, 5-7 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Genel Şartlar:

        Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.

        Özel Şartlar:

        Yaş şartı: 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

        HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

        Tek aşamalı sınavda genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

        Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 87 personelden 10'u GİB'in merkezinde, 3'ü Ankara'da, 18'i İstanbul'da, 6'sı İzmir'de hizmet verecek.

        KPSS Şartı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

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