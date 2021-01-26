Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. KPSS-2020/7 tercihi kılavuzuna göre işlemlerini tamamlamak isteyenler başvuru ekranı ve kılavuza ulaşmak istiyor. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Yanıtları haberimizde. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.
BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?
21 Ocak 2021 tarihinde yeniden alınmaya başlanan başvurular 27 Ocak'ta sona erecek.
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN
LİSANS MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN
NASIL TERCİH YAPILIR?
ÖSYM'den tercih işlemleriyle ilgili şöyle bir uyarı yapıldı;
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.