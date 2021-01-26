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    • Memurlar
    • 26.01.2021 15:36
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    • 26.01.2021 15:36
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    yap! KPSS-2020/7 personel alımı tercihi kılavuzu

    , geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığının kontratlı pozisyonları için seçim yapamayan adayların yine seçim yapabileceğini duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 seçim rehberinde yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yine yerleştirme yapılması için seçim detayları gelmeye devam ediyor. 21 Ocak 2021 tarihinde yeniden alınmaya başlanan başvurular 27 Ocak'ta sona erecek. Adaylar tercih yapmak istedikleri sözleşmeli pozisyonları belirledikten sonra, 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre tercihlerini yapabilecek. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun adaya uygunluğu ve adayın bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir Peki Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 personel alımı 2021 seçimi nasıl yapılır?

    2021 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru yap!

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. KPSS-2020/7 tercihi kılavuzuna göre işlemlerini tamamlamak isteyenler başvuru ekranı ve kılavuza ulaşmak istiyor. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Yanıtları haberimizde. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?

    21 Ocak 2021 tarihinde yeniden alınmaya başlanan başvurular 27 Ocak'ta sona erecek.

    TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

    ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN

    LİSANS MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN

    ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN TIKLAYIN

    NASIL TERCİH YAPILIR?

    ÖSYM'den tercih işlemleriyle ilgili şöyle bir uyarı yapıldı;

    Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

        TARIM BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

        Kamu işçisi alımı toplam 23 kadroya yapılacak. İşte işçi alımında kadrolar;

        Elektrikçi (Genel)

        Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

        Kamyon Şoförü

        Kimya Laboratuvarı Görevlisi

        İnşaat Teknolojisi Teknisyeni

        İş Makineleri Operatörü

        Laborant (Gıda)

        İş Makineleri Operatörü

        Aşçı

        Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

        Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

        Gemici

        Marangoz

        Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni

        Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

        Laboratuvar Temizlik İşçisi

        Temizlik Görevlisi

        Sıhhi Tesisatçı

        Sıhhi Tesisatçı

        Otomotiv Elektrikçisi

        Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)

        Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)

        YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

        - Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        - Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        - Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        - Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        - Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
        - ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        - Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        - Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru şartları şöyle;

        1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

        4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

        5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

            6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

            7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

            8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

            9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

            10)Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

            11)Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

            12)Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

            13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)
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            Haberler Memurlar 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru yap! KPSS-2020/7 personel alımı tercihi kılavuzu