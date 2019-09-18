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  • 18.09.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 09:49

okullara güvenlik alımı başvuruları başladı! İşte şartlar

ile okullara hizmetli, ı için resmi açıklama yaptı. İŞKUR yine binlerce kişiyi iş sahibi yapacak. Yapılan duyuruda aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. İşte başvuruya dair detaylar... İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. Peki 2019 TYP ile okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alım şartları nedir? ?

İŞKUR okullara güvenlik alımı başvuruları başladı!

2019 TYP ile okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alım şartları! Başvuru nereden yapılır? Bir süredir pek çok kişi tarafından beklenen müjdeli haber Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) geldi. Yapılan duyuruda İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunacak olan adaylar şimdi İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.

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