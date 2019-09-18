2019 TYP ile okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alım şartları! Başvuru nereden yapılır? Bir süredir pek çok kişi tarafından beklenen müjdeli haber Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) geldi. Yapılan duyuruda İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunacak olan adaylar şimdi İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.