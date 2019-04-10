2019 Milli Savunma Üniversitesi geçtiğimiz günlerde personel alımlarıyla ilgili ön başvuruları kabul etmişti. Nisan ayı içerisinde 523 sözleşmeli personel alımıyla ilgili duyuru yapıldı ve ilgili tarihler yayınlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sözlü sınav (mülakat) dönemine geçildi. Peki 2019 İŞKUR MSB 523 personel işçi alım başvuru şartları nedir? MSB Nisan ayı personel alımı ne zaman, işçi alımı sınav tarihleri detayları

MSB NİSAN AYI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Nisan ayı içerisinde 523 sözleşmeli personel alımıyla ilgili duyuru yapıldı ve ilgili tarihler yayınlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sözlü sınav (mülakat) dönemine geçildi.

2019 MSB İŞÇİ ALIMI SINAV TARİHLERİ

Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklar.

Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

MSB KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

ASKERİ KURUMLARIN MEMUR ALIMI İLANLARI:

Askeri Kurumlar memur alımı yapacaklar. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan Genel Kurmay Başkanlığı 51 Personel alacak ve Savunma Sanayii Başkanlığı ise 34 Memur Alımı yapacağını ilan ettiler. Bu kapsamda adaylardan bazı nitelikler aranıyor.

Adaylardan Genel Olarak, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gibi nitelikler aranır.

Özel olarak ise genel Kurmay Başkanlığı için ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Savunma Sanayi Başkanlığı için ise, en az 65 puan almış olmak şartı aranacaktır.

İŞKUR'DAN İLANLAR YAYIMLADI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı memur ve işçi alımları yapılacağı bildirildi.

Ayrıca ilanlarda kadrolara göre talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer verildi.

Başvuru yapacak adayların detayları incelemesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru şartlarına haiz olmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kepçe Operatörü

KUMÇATI BELEDİYESİ

Garson (Servis Elemanı)

MUDANYA ÖĞRETMEN EVİVE AKŞAM SANAT OKULUİKTİSADİ İŞLETMESİ

Temizlik Görevlisi

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI *

ANKARA ÇUBUK ÖĞRETMENEVİ VE ASO

Beden İşçisi (Genel)

SENİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiyeci

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon Santral Operatörü

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(ASIL)

İŞKUR 46 BİN İŞÇİ ALIYOR

Teşvikler işsizlere iş yolunu açarken; İŞKUR istihdamda önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, bu yıl şimdiden 205 bin 430 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 46 bin 64 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. İşverenler 6 bin 552 beden işçisi arıyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Yine firmalar, 2 bin 400 makineci (dikiş), 2 bin 34 turizm ve otelcilik elemanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İlanlara göre; bin 958 satış elemanına, bin 582 temizlik görevlisine, bin 211 garsona, bin 151 çağrı merkezi temsilcisine, 994 güvenlik görevlisine, 959 büro memuruna, 762 kasiyere, 722 aşçı yardımcısına ihtiyaç var. İş arayanlar, İŞKUR'un sitesinden ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nden başvuru yapabiliyor..

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.