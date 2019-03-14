23. dönem polislik POMEM mülakat sınav sonuçları son dakika pa.edu.tr adresinde açıklandı. Binlerce polis adayı sonuçlara resmi internet sitesinden girerek bakabilir. Sonuçları öğrenen adaylar şimdi POMEM intibak eğitimini araştırıyor. Polis meslek eğitim merkezinde intibak eğitimi okula alışmak amaçlı yapılan bir kısa eğitime verilen isimdir. İntibak eğitiminde adaylar küçük eğitimlere tabi tutulurlar. Peki yeni adaylar için polis olma şartları nelerdir? Haberimizde derledik

POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu.

Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "https://www.egm.gov.tr"? internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "http://www.pa.edu.tr"? internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sınavı asıl olarak kazanan adayların intibak eğitiminin başlayacağı 18 Mart 2019 günü saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ NEDİR?

Polis meslek eğitim merkezinde intibak eğitimi okula alışmak amaçlı yapılan bir kısa eğitime verilen isimdir. İntibak eğitiminde adaylar küçük eğitimlere tabi tutulurlar.



POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR

Polis meslek eğitim merkezi intibak süresi kazanan adayların sürekli kafasındaki sorudur. Polis meslek eğitim merkezi sınavlarını başarıyla geçen adaylar polis meslek eğitim merkezi öğrenci adayı olma hakkını kazanırlar. Aday olan öğrenciler yaklaşık 10 gün intibak eğitimine tabi tutularak geçici kayıtları yapılır.

POMEM İNTİBAK EĞİTİMİNDE NELER YAPILIR?

Bir çok polis meslek eğitim merkezini kazanan aday hemen intibakta neler yapılacağını elenme olup olmayacağını sormaktadırlar. Polis meslek eğitim merkezi intibak eğitiminde 10 günlük süreçte okula alışma ve adayların sağlık raporlarının alınması yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde okulda küçük çapta sağ dön, sola dön, sıra açılma gibi eğitimler verilerek adayların polislik mesleğine alışmaları sağlanır. Genellikle intibak eğitiminde izin olayı olmuyor veya tek gün izin verilebiliyor. İntibak eğitiminde elenme konusuna gelecek olursak kurallara uyulduğu sürece ve sağlık raporunda sorun olmadığı sürece elenme durumu olmamaktadır.

POMEM İNTİBAK EĞİTİMİNDE NELER YAPILIR?

Birçok polis meslek eğitim merkezini kazanan aday hemen intibakta neler yapılacağını elenme olup olmayacağını sormaktadırlar. Polis meslek eğitim merkezi intibak eğitiminde 10 günlük süreçte okula alışma ve adayların sağlık raporlarının alınması yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde okulda küçük çapta sağ dön, sola dön, sıra açılma gibi eğitimler verilerek adayların polislik mesleğine alışmaları sağlanır. Genellikle intibak eğitiminde izin olayı olmuyor veya tek gün izin verilebiliyor. İntibak eğitiminde elenme konusuna gelecek olursak kurallara uyulduğu sürece ve sağlık raporunda sorun olmadığı sürece elenme durumu olmamaktadır.

MÜLAKAT NASIL OLUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

PARKUR BİLGİLERİ

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM NEDİR?

POMEM'in açılımı POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ olarak geçmektedir. POMEM okullarına 4 yıllık lisans mezunlarından ve %20 oranında 2 yıllık ön lisans mezunlarından, KPSS sınavına girmiş kişiler başvurabilmektedir. POMEM'i kazanmış bir kişi "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' nin 6 nci maddesine göre en az 4 ay eğitim görmektedir. POMEM'i kazanan kişiler 4 ay boyunca polislikle ilgili (hukuk, silah vb,) eğitim görmektedirler. 4 aylık eğitimi tamamlayan öğrenciler Polis Memuru Adayı olarak mezun olurlar ve okulda başarı sırasına göre kurada çektikleri şehirde görevlerine başlarlar. Mezun olan Polis Memuru Adayının teşkilat içerisinde çalışacağı birim göreve başladığı şehrin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenir. Ama çalıştığı birimler yıl içerisinde zaman gözetmeksizin yine İl Emniyet Müdürlüğünün insiyatifiyle değiştirilebilmektedir. Genelde birimlere alımlarda Polis Memurunun özellikleri, aldığı eğitim gözetilerek uygun birimlere ataması yapılmaya çalışılmaktadır.