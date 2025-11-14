EKPSS 2026 ne zaman, hangi tarihte? EKPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?

2026 yılında düzenlenecek olan EKPSS için başvuru süreci ve sınav tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri amacıyla yapılan sınavın tarihi açıklanır açıklanmaz, adayların başvuru koşulları, belgeleri ve süreçleri eksiksiz takip etmeleri kritik önem taşıyor. İşte ÖSYM 2026 EKPSS tarihleri…

(Kaynak: AA) ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI ÖSYM'nin 2026 yılına ait sınav takvimi erişime açıldı. Adaylar, tüm sınav tarihleri, başvuru dönemleri ve geç başvuru günlerine ilişkin detaylara ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "osym.gov.tr" üzerinden kolayca ulaşabiliyor.