EKPSS 2026 ne zaman, hangi tarihte? EKPSS başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?

2026 ÖSYM takvimi ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihleri netleşti. Adaylar “EKPSS başvuru tarihleri ne zaman ve nereden başvuru yapılır?” sorularına yanıt arıyor. Peki EKPSS 2026 ne zaman? İşte güncel ÖSYM takvimi…

2026 yılında düzenlenecek olan EKPSS için başvuru süreci ve sınav tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri amacıyla yapılan sınavın tarihi açıklanır açıklanmaz, adayların başvuru koşulları, belgeleri ve süreçleri eksiksiz takip etmeleri kritik önem taşıyor. İşte ÖSYM 2026 EKPSS tarihleri…

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

ÖSYM'nin 2026 yılına ait sınav takvimi erişime açıldı. Adaylar, tüm sınav tarihleri, başvuru dönemleri ve geç başvuru günlerine ilişkin detaylara ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "osym.gov.tr" üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

2026-EKPSS TARİHLERİ

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacaktır.

EKPSS başvuruları, 4 Şubat – 24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

Kura başvuruları, 28 Nisan – 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Geç başvuru tarihlerinde, hem EKPSS hem de kura için başvurular 3–4 Mart 2026 tarihlerinde yapılabilecektir.

Sınav sonuçları, 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacaktır.

EKPSS BAŞVURULARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu kurum ve kuruluşları, sahip oldukları toplam kadro sayısının (taşra teşkilatları dahil) en az %3'ü oranında engelli personel istihdam etmekle yükümlüdür. Bu oran hesaplanırken kurumun tüm kadroları toplu şekilde değerlendirilir.

EKPSS'YE BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI ŞART MI?
Sınava katılmak isteyen adayların en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM DÜZEYİ AÇISINDAN KİMLER EKPSS'YE BAŞVURABİLİR?
Ortaöğretim mezunları ile ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından mezun olanlar, ya da sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan engelli adaylar EKPSS için başvuru yapabilmektedir.

