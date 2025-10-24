Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alımı: Yazılı ve sözlü sınav ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. İlgili ilan, Resmî Gazete'de yayımlandı.
15 Müfettiş Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Adaylar, giriş sınavına başvurularını 31 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru platformları arasında "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve Kariyer Kapısı yer alıyor.
Sınav Ne Zaman Olacak?
Giriş sınavı iki aşamada yapılacak. Önce yazılı, ardından sözlü sınav. Yazılı sınav 29 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek. Yazılı sınavı geçen adaylar, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.