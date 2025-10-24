Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alımı: Yazılı ve sözlü sınav ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi ve Sayıştay Başkanlığı, Ankara’da görev yapacak 15'i müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 26 yeni personel alımı için başvuruları duyurdu. Giriş sınavları ve sözlü mülakatlarla gerçekleştirilecek kamu personeli alımları için başvurular e-Devlet üzerinden veya posta yoluyla yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. İlgili ilan, Resmî Gazete'de yayımlandı.

15 Müfettiş Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Adaylar, giriş sınavına başvurularını 31 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru platformları arasında "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve Kariyer Kapısı yer alıyor.

Sınav Ne Zaman Olacak?

Giriş sınavı iki aşamada yapılacak. Önce yazılı, ardından sözlü sınav. Yazılı sınav 29 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek. Yazılı sınavı geçen adaylar, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 8 Uzman Yardımcısı Alınacak

Resmî Gazete'de yayımlanan diğer bir ilana göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 8 uzman yardımcısı alımı yapacak. Bu kadrolara, adaylar 17 – 28 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresinden yapılacak.

Sayıştay Başkanlığı 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığı için de 3 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Başvurular, 27 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Posta ile başvuruların son tarih itibarıyla Başkanlığa ulaşması gerekiyor.

