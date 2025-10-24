Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alımı: Yazılı ve sözlü sınav ne zaman? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

(Anadolu Ajansı)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 8 Uzman Yardımcısı Alınacak

Resmî Gazete'de yayımlanan diğer bir ilana göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 8 uzman yardımcısı alımı yapacak. Bu kadrolara, adaylar 17 – 28 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresinden yapılacak.