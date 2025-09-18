İKM SONUÇLARI SORGULAMA: Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Adalet Bakanlığı 'nda İnfaz ve Koruma Memuru ( İKM ) olma hayali kuran on binlerce adayın, 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden tamamladığı başvuru sürecinin ardından en heyecanlı aşamaya gelindi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, boy-kilo ölçümü ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak adayların listesinin ilanı için beklentiler zirveye ulaştı. Süreç, sadece bir sonuç ekranından ibaret değil aksine, adaylar için çok aşamalı ve stratejik hazırlık gerektiren bir maratonun başlangıcı anlamına geliyor.

Resmî Açıklama Bekleniyor: Sonuçlar Ne Zaman ve Nereden Duyurulacak?

Adayların en çok merak ettiği "İKM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yönelik Adalet Bakanlığı veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) henüz net bir tarih verilmedi. Ancak, geçmiş yıllardaki alım takvimleri analiz edildiğinde, başvuru sürecinin tamamlanmasını takip eden 2 ila 4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu analize göre, aday listelerinin Eylül ayı içerisinde en geç son haftasına kadar açıklanması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Adayların, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması ve yalnızca resmî kanalları takip etmesi kritik önem taşıyor. Sonuçlar ve sonraki aşamalara ilişkin tüm duyurular, aşağıdaki resmi internet adresleri üzerinden yapılacaktır:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: www.cte.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı: www.adalet.gov.tr

Sonuçlar ilan edildiğinde, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvurularının hangi aşamada olduğunu (kabul veya ret) ve kabul edilmesi durumunda sonraki adımlar için hangi Adalet Komisyonu'na yönlendirildiklerini öğrenebilecekler.