İKM SONUÇLARI SORGULAMA: Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) olmak için başvuran on binlerce adayın nefesini tutarak beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Ağustos ayında tamamlanan başvuruların ardından gözler CTE'ye çevrildi. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak ve adayları bundan sonra hangi zorlu aşamalar bekliyor? İşte boy-kilo ölçümünden mülakata, tüm detaylarıyla İKM alım süreci rehberi.

İKM SONUÇLARI SORGULAMA: Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Adalet Bakanlığı'nda İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) olma hayali kuran on binlerce adayın, 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden tamamladığı başvuru sürecinin ardından en heyecanlı aşamaya gelindi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, boy-kilo ölçümü ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak adayların listesinin ilanı için beklentiler zirveye ulaştı. Süreç, sadece bir sonuç ekranından ibaret değil aksine, adaylar için çok aşamalı ve stratejik hazırlık gerektiren bir maratonun başlangıcı anlamına geliyor.

Resmî Açıklama Bekleniyor: Sonuçlar Ne Zaman ve Nereden Duyurulacak?

Adayların en çok merak ettiği "İKM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yönelik Adalet Bakanlığı veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) henüz net bir tarih verilmedi. Ancak, geçmiş yıllardaki alım takvimleri analiz edildiğinde, başvuru sürecinin tamamlanmasını takip eden 2 ila 4 hafta içinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu analize göre, aday listelerinin Eylül ayı içerisinde en geç son haftasına kadar açıklanması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Adayların, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması ve yalnızca resmî kanalları takip etmesi kritik önem taşıyor. Sonuçlar ve sonraki aşamalara ilişkin tüm duyurular, aşağıdaki resmi internet adresleri üzerinden yapılacaktır:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: www.cte.adalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı: www.adalet.gov.tr

Sonuçlar ilan edildiğinde, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvurularının hangi aşamada olduğunu (kabul veya ret) ve kabul edilmesi durumunda sonraki adımlar için hangi Adalet Komisyonu'na yönlendirildiklerini öğrenebilecekler.

Boy ve Kilo Ölçümü (İlk Eleme Aşaması)

Listede adı yer alan adaylar, belirtilen tarih ve yerde boy-kilo ölçümüne davet edilir. Bu aşama, yönetmelikte belirtilen fiziki şartları taşımayan adayların elendiği ilk barajdır. Aranan şartlar şunlardır:

Erkek Adaylar: En az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki rakamı ile kilosu arasında 13'ten fazla, 17'den az fark olmamak. (Örnek: 180 cm boyundaki bir adayın kilosu 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmamalıdır.)

Kadın Adaylar: En az 160 cm boyunda olmak ve boyun son iki rakamı ile kilosu arasında 13'ten fazla, 17'den az fark olmamak.

Sözlü Mülakat (Belirleyici Aşama)

Boy-kilo ölçümünü başarıyla geçen adaylar, İKM mesleği için yeterliliklerinin ölçüleceği sözlü mülakata alınır. Bu mülakat, adayın sadece bilgisini değil, aynı zamanda kişisel yetkinliklerini de değerlendirmeyi amaçlar. Komisyon, değerlendirmeyi şu kriterlere göre yapar:

Mesleki Bilgi ve Yetkinlik: Adayın İKM mesleği ile ilgili temel bilgilere hâkimiyeti (50 Puan).

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Genel tarih bilgisi (20 Puan).

Genel Kültür: Güncel konular ve genel kültür seviyesi (20 Puan).

İfade Yeteneği ve Kendine Güven: Diksiyon, iletişim becerisi ve özgüven (10 Puan).

Adayın mülakatta başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması zorunludur.

Nihai Başarı Listesi ve Atama

Sözlü mülakatın tamamlanmasının ardından, adayların merkezi sınav (KPSS) puanının %50'si ile sözlü mülakat puanının %50'sinin aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi oluşturulur. En yüksek puandan başlanarak sıralanan adaylar, ilan edilen kadro sayısı kadar "asil", bir o kadarı da "yedek" olarak belirlenir.

