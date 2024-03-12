Kızılay personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Kızılay işçi alımı başvuru şartları neler? Doktor, hemşire, biyomedikal uzmanı...

İşte kadrolar ve koşulları:
DOKTOR
Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı"nı yürüten 155 yaşındaki Türk Kızılay olarak Kan Bağış Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere Doktor arayışımız bulunmaktadır.
Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
Tam zamanlı çalışabilecek,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Takım çalışmasına yatkın,
Seyahat engeli olmayan,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
Sosyal sorumluluk sahibi,
Temsil yeteneği yüksek
Şehir: Türkiye Geneli
HEMŞİRELİK (KIZILAY BAKIM A.Ş.)
Türk Kızılay Bakım A.Ş., yaşlı bireylerin sosyo-kültürel bağlarının devamını sağlamak bu bağı tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir yapıya dönüştürmek ve devam eden hayatlarında daha fazla katma değer üretmelerini temin etmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.
Kızılay Bakım A.Ş., "Sosyal Duyarlılık" ve "Sosyal Hizmet" hassasiyeti doğrultusunda "yaşlı" bireylerin barınma, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye'nin en prestijli Sosyal Hizmet kuruluşu olmayı hedef edinmektedir.
Yenilikçi, dinamik ve gelişim odaklı yapısıyla, yaşlanan Türkiye nüfusunun oluşabilecek ihtiyaçları kapsamında öngörüleri ve profesyonel deneyimlerini de etkin kullanarak katma değer üretmeye çalışmaktadır.
İstanbul Bakırköy'de bulunan, lüks konsepti ile hizmet veren tesisimizde konaklayan tüm sakinlerimizin sağlık hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçlarında "Sosyal Hizmet" ve "Sosyal Duyarlılık" hassasiyetlerine sahip "Hemşire" ekip arkadaşları arıyoruz.
Genel Nitelikler
Sağlık Meslek Lisesi veya Üniversitelerin Hemşirelik bölümünden mezun,
Tercihen daha önceki deneyiminde "Bakımevi ve/veya Huzurevi" deneyimi bulunan,
Alanında en az 2 yıl deneyimli,
Planlama ve organizasyon yetkinliği kapsamında bireysel iş planını etkin yönetebilen,
Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık,
İletişim becerileri güçlü, sonuç odaklı ve analitik düşünebilen,
Tercihen İstanbul'da kalıcı ikameti bulunan,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.
BİYOMEDİKAL UZMANI
Kızılay Sağlık Grubu Türkiye genelinde bünyesinde bulunan 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezi ile toplumumuza erişilebilir, kaliteli, güvenilir ve modern sağlık hizmetleri sunmak için çalışmaktadır.
Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunan Kızılay Sağlık, vizyonu ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir.
Kızılay Sağlık Grubu - İstanbul Kağıthane Hastanesi'nde görev almak üzere "Biyomedikal Uzmanı" aranmaktadır.
Genel Nitelikler
Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünden Mezun,
Sağlık Sektöründe en az 2 yıl deneyimi mevcut,
Cihaz bakımlarının durum raporlamalarında tecrübe sahibi,
Organizasyon, koordinasyon ve raporlama becerisi gelişmiş,
Kalibrasyon ve güvenlik denetimleri alanında deneyimli,
Biyomedikal cihazların kalibrasyon, bakım, onarım ve durum kontrolü yapabilecek,
Tıbbi cihazların bakım-onarım-garanti ve sigorta süreçlerini yönetebilecek,
Tıbbi cihazların kalibrasyonu ve envanterlerin hazırlanması süreçlerinin kontrolünü yapacak,
Tıbbi Cihazlar ile ilgili kalite ve dokümantasyon süreçlerini oluşturacak,
MS Office programlarına hakim,
Alanındaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık,
Ekip çalışmasına yatkın,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için),
Aktif araç kullanabilen.
HEMŞİRE (SAĞLIK A.Ş.)
Kızılay Sağlık A.Ş. Türkiye genelinde bünyesinde bulunan 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezi ile toplumumuza erişilebilir, kaliteli, güvenilir ve modern sağlık hizmetleri sunmak için çalışmaktadır.
Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunan Kızılay Sağlık, vizyonu ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir.
Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere Ameliyathane Hemşiresi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi, Servis Hemşiresi, Hemşire, Ebe pozisyonlarında ekip arkadaşı arıyoruz.
Genel Nitelikler
Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden mezun,
En az 2 yıl deneyimi olan,
Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip,
Hasta güvenliği odaklı çalışan,
Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,
Eğitime ve gelişime açık,
Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,
ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ
Nitelikler:
Lisans mezunu,
Tercihen Çağrı Merkezi departmanında en az bir yıl tecrübe sahibi,
Tercihen müşteri hizmetleri alanında tecrübe sahibi,
İleri seviyede Arapça bilen ve etkin Türkçe konuşabilen,
Microsoft Office Programları (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) gibi bilgi yönetim sistemlerini etkin kullanabilen,
Tercihen veri girişi alanında tecrübeli ayrıca sisteme ya da ilgili formlara veri girişlerini sağlayabilen,
Etkin dinleme, empati, geri bildirim ve telefonda etkin iletişim becerilerine sahip,
Kendini ifade etme becerisi yüksek,
Birden fazla görev üstünde eş zamanlı çalışabilme ve zaman yönetimi yeterliliğine sahip,
Etkin iletişim kurabilen,
Sonuç ve çözüm odaklı,
Sabırlı ve gelişime açık,
Analitik düşünme becerisine sahip,
İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
İnisiyatif ve sorumluluk alabilen,
Stres yönetimi konusunda başarılı,
Takım çalışmasına yatkın,
Askerlik hizmetini tamamlamış. (Erkek adaylar için)
GRAFİK TASARIM UZMANI
Kızılay Sağlık Grubu Türkiye genelinde bünyesinde bulunan 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezi ile toplumumuza erişilebilir, kaliteli, güvenilir ve modern sağlık hizmetleri sunmak için çalışmaktadır.
Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunan Kızılay Sağlık, vizyonu ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir.
Genel Nitelikler ve İşin Tanımı;
Üniversitelerin Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar veya benzer bölümlerinden mezun,
En az 3 yıl ve üzeri tecrübesi olan,
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro ve Lightroom Programlarını iyi derece kullanabilen,
Adobe After Effects ve XD Programlarında iş çıkartabilecek kadar yeterli bilgisi olan,
MS Office Programlarına hakim,
Matbaaya iletilen işlerin kontrolü konusunda teknik bilgiye sahip olan,
Fotoğraf ve Video Çekimi konularında yönlendirme yapabilecek seviyede kadraj, ışık ve cihaz bilgisi bulunan,
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Platformları hakkında yeteri düzeyde bilgi sahibi olan,
Tasarım trendlerini aktif olarak takip eden ve çalışmalarında bu yeniliklere yer verebilen,
Ekip çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
Departmanlardan gelecek briefleri iyi anlayıp kurumun kurumsal yapısına uygun işler çıkartabilecek,
Detaylara önem veren, kreatif yönü kuvvetli ve özgün tasarımlar üretebilecek,
Zamanlama konusunda özenli ve disiplinli,
Geçmiş çalışmaları hakkında portfolyo sunabilecek,
Türkçe'yi etkin ve iyi kullanıp, yazım ve imla kurallarına dikkat eden,
Tarafına tanımnlanacak işleri sonuçlandırana kadar her aşamasında takip edebilecek,
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI
Kızılay Sağlık Grubu Türkiye genelinde bünyesinde bulunan 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezi ile toplumumuza erişilebilir, kaliteli, güvenilir ve modern sağlık hizmetleri sunmak için çalışmaktadır.
Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunan Kızılay Sağlık, vizyonu ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir.
Genel Nitelikler ve İşin Tanımı;
Tıp Fakültesi'nden mezun
Mesleğinde deneyimli,
Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden,
Branşının gerektirdiği vizyona sahip,
İletişim yönü güçlü,
Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş,
Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan.
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRE
Kızılay Sağlık A.Ş. Türkiye genelinde bünyesinde bulunan 4 tam donanımlı hastane ve 2 tıp merkezi ile toplumumuza erişilebilir, kaliteli, güvenilir ve modern sağlık hizmetleri sunmak için çalışmaktadır.
Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunan Kızılay Sağlık, vizyonu ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarına devam etmektedir.
Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi pozisyonlarında ekip arkadaşı arıyoruz.
Genel Nitelikler
Lise ve Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden mezun,
En az 2 yıl deneyimi olan,
Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip,
Hasta güvenliği odaklı çalışan,
Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,
Eğitime ve gelişime açık,
Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,
İstanbul' da ikamet eden.