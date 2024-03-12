Kızılay personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Kızılay işçi alımı başvuru şartları neler? Doktor, hemşire, biyomedikal uzmanı...

Dünyanın en önemli insani yardım kuruluşlarından biri olan, afet müdahale ve sosyal hizmetlerin yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılarından karşılamak için 2005 yılından bu yana "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı"nı yürüten 155 yaşındaki Türk Kızılay olarak Kan Bağış Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere Doktor arayışımız bulunmaktadır.

HEMŞİRELİK (KIZILAY BAKIM A.Ş.)

Türk Kızılay Bakım A.Ş., yaşlı bireylerin sosyo-kültürel bağlarının devamını sağlamak bu bağı tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir yapıya dönüştürmek ve devam eden hayatlarında daha fazla katma değer üretmelerini temin etmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Kızılay Bakım A.Ş., "Sosyal Duyarlılık" ve "Sosyal Hizmet" hassasiyeti doğrultusunda "yaşlı" bireylerin barınma, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye'nin en prestijli Sosyal Hizmet kuruluşu olmayı hedef edinmektedir.

Yenilikçi, dinamik ve gelişim odaklı yapısıyla, yaşlanan Türkiye nüfusunun oluşabilecek ihtiyaçları kapsamında öngörüleri ve profesyonel deneyimlerini de etkin kullanarak katma değer üretmeye çalışmaktadır.

İstanbul Bakırköy'de bulunan, lüks konsepti ile hizmet veren tesisimizde konaklayan tüm sakinlerimizin sağlık hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçlarında "Sosyal Hizmet" ve "Sosyal Duyarlılık" hassasiyetlerine sahip "Hemşire" ekip arkadaşları arıyoruz.

Genel Nitelikler

Sağlık Meslek Lisesi veya Üniversitelerin Hemşirelik bölümünden mezun,

Tercihen daha önceki deneyiminde "Bakımevi ve/veya Huzurevi" deneyimi bulunan,

Alanında en az 2 yıl deneyimli,

Planlama ve organizasyon yetkinliği kapsamında bireysel iş planını etkin yönetebilen,

Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık,

İletişim becerileri güçlü, sonuç odaklı ve analitik düşünebilen,

Tercihen İstanbul'da kalıcı ikameti bulunan,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.