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    • 08.06.2022 13:29
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    14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir, kimler yararlanacak? Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir?

    Sağlık çalışanlarının özlük hakları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu. Peki, Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir? 14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir, kimler yararlanacak? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir?

    AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Bakan Koca son açıklamasında, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak." demişti. Peki, Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir? 14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir? İşte merak edilenler!

    Son dakika haberleri... AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.



    ÖZLÜK HAKKI MÜJDESİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." dedi.

        KANUN TEKLİFİ NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

        Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyi öngören kanun teklifinde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.

        MESLEKİ SORUMLULUK KURULU GELİYOR

        Ayrıca sözkonusu teklifte devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de yer alıyor.
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