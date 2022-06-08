14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir, kimler yararlanacak? Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir?

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Bakan Koca son açıklamasında, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak." demişti. Peki, Sağlık çalışanlarının özlük hakları nedir? 14 maddelik Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi kapsamı nedir? İşte merak edilenler!
Son dakika haberleri... AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
ÖZLÜK HAKKI MÜJDESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda iradenin Mecliste olduğunu belirterek, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." dedi.