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    • Memur
    • 25.05.2022 11:03
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    • 25.05.2022 11:44
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    pbs.saglik.gov.tr/ PBS başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı kura başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapılacak. 25 Mayıs sabah saatlerinden itibaren de adaylar başvurular hakkında araştırmalara yoğunlaştı. Peki Sağlık Bakanlığı kura başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru nasıl yapılır? İşte pbs.saglik.gov.tr/ PBS başvuru ekranı...

    Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası başvuruları başladı

    Sağlık Bakanlığı kura başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu yayımladı. Duyuruya göre başvurular bugün itibariyle başladı. Binlerce kişi başvuruların nasıl yapılacağını ve başvuru ekranını araştırıyor. İşte yayımlanan kılavuz doğrultusunda tüm detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi'ne göre başvurular 25 Mayıs'ta PBS üzerinden alınmaya başlanacak. Başvuru ekranı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar açık kalacak.

    KURA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PBS GİRİŞ EKRANI

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    BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak. Yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

    Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar alınacak. Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

        YERLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİLER

        Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

        • 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır

        • 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacaktır.
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        Haberler Memur pbs.saglik.gov.tr/ PBS başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı kura başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru nasıl yapılır?
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