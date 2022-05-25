pbs.saglik.gov.tr/ PBS başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı kura başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı kura başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu yayımladı. Duyuruya göre başvurular bugün itibariyle başladı. Binlerce kişi başvuruların nasıl yapılacağını ve başvuru ekranını araştırıyor. İşte yayımlanan kılavuz doğrultusunda tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi'ne göre başvurular 25 Mayıs'ta PBS üzerinden alınmaya başlanacak. Başvuru ekranı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar açık kalacak.
KURA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PBS GİRİŞ EKRANI
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak. Yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar alınacak. Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.