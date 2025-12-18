Buck Rogers’ın unutulmaz yıldızıydı! Hollywood’un efsane ismi Gil Gerard 82 yaşında hayatını kaybetti
Bilim kurgu dünyasının unutulmaz yapımlarından Buck Rogers in the 25th Century ile şöhrete kavuşan oyuncu Gil Gerard’dan üzücü haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Gerard, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Acı haberi, sanatçının eşi Janet Gerard sosyal medya üzerinden duyururken, Hollywood ve hayranları efsane ismin vefatıyla derin bir yasa boğuldu.
BİLİM KURGU DÜNYASININ UNUTULMAZ YILDIZI
1979-1981 yılları arasında ekranlara gelen Buck Rogers in the 25th Century dizisiyle dünya çapında tanınan Amerikalı oyuncu Gil Gerard, kanserle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Efsane oyuncu 82 yaşında hayata veda etti.
ACI HABERİ EŞİ DUYURDU
Gerard'ın 18 yıllık eşi Janet Gerard, acı haberi Facebook hesabından paylaştı. Janet Gerard, paylaşımında eşinin son günlerinde kaleme aldığı duygusal mesajlara da yer vererek takipçilerini derinden etkiledi.
ARKANSAS'TAN HOLLYWOOD'A UZANAN YOLCULUK
23 Ocak 1943'te Arkansas'ın Little Rock kentinde dünyaya gelen Gil Gerard, oyunculuk kariyerine New York'ta reklam filmleri ve küçük televizyon rolleriyle adım attı. Azmi ve karizmasıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
BUCK ROGERS İLE GELEN BÜYÜK ŞÖHRET
Gerard, 1979 yılında Buck Rogers in the 25th Century dizisinde Captain William "Buck" Rogers karakterine hayat vererek kariyerinin zirvesine çıktı. Dizide geleceğin dünyasında geçen maceralarda bir NASA pilotunu canlandıran oyuncu, bilim kurgu tutkunlarının hafızasında silinmez bir yer edindi.