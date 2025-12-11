Sıla Türkoğlu’nun siyah elbiseli pozu sosyal medyada gündem oldu
Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Sıla Türkoğlu, siyah elbisesiyle verdiği pozla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son dönemin en popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Seyahat Kareleri İlgi Görüyor ✈️
Son dönemde sevgilisiyle sık sık seyahat eden Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla yine büyük beğeni toplamıştı. Instagram'da geniş bir kitleye hitap eden oyuncunun tatil pozları kısa sürede binlerce beğeni almıştı.
Siyah Elbisesiyle Büyüledi 🌹
Türkoğlu, bu kez siyah elbisesi ve elindeki beyaz gülle verdiği pozla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.
İtalya'da Gelen Sürpriz Teklif 💍
Ünlü oyuncu, rol aldığı diziden ayrılmadan önce sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da romantik bir evlilik teklifi almıştı. Türkoğlu, düğün sorularına "Hiçbir şey planlamıyoruz, her şeyin hayırlısı olsun." sözleriyle yanıt vererek dikkat çekmişti.
Sıla Türkoğlu Kimdir?
18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde doğdu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayımlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle başrolde yer aldı. 14 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan 113. bölümüyle diziden ayrıldı.
2023 yılında düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı.