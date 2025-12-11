Sıla Türkoğlu’nun siyah elbiseli pozu sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde sevgilisiyle sık sık seyahat eden Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla yine büyük beğeni toplamıştı. Instagram'da geniş bir kitleye hitap eden oyuncunun tatil pozları kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Kaynak: Sosyal medya

Siyah Elbisesiyle Büyüledi 🌹

Türkoğlu, bu kez siyah elbisesi ve elindeki beyaz gülle verdiği pozla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.